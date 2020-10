Sagan nevyhrál 15 měsíců. Obětoval trénink sponzorům, říká Contador

Alberto Contador se opřel do Petera Sagana • koláž iSport.cz

113. Tato vysoká cifra skrývá počet vítězství hvězdného Slováka Petera Sagana. Když se k tomu přičte rekordních sedm zelených dresů z Tour de France, máte kariéru, kterou mu spousta cyklistů závidí. I přes to ale nachází kritiky, jako nyní třeba v Albertu Contadorovi. Poslední Saganova výhra se totiž datuje víc než rok zpět. A jeho bývalý týmový kolega mu vyčítá, že kvůli natáčení reklamních spotů obětoval trénink.

Letošní Tour de France – žádné etapové prvenství ani osmý zelený dres pro vítěze bodovací soutěže. Na italském Giru má Peter Sagan nyní za sebou pět etap, a i když obléká dres v odstínu fialové barvy za stejnou soutěž, vítězství si také ještě nepřipsal. Dvakrát skončil druhý, naposledy hodně těsně. Formu v Itálii prokazuje slovenská superstar o dost lepší než ve Francii, ale co se týče výher, výsledek je zatím úplně stejný. Tu poslední si Sagan připsal 10. července 2019.

I proto se do něj už opřel expert Eurosportu Alberto Contador. „Peter před Girem natočil ve spolupráci se sponzory sérii videí, která mu musela určitě zabrat čas,“ upozornil Španěl na reklamní spoty, které Sagan vytvořil s organizátory jako upoutávku na Giro, ale i s týmovými sponzory.

„Jako cyklista, který miluje závody Grand Tour, jsem vždy tvrdil, že abyste se připravili na takovýto závod, nemůžete obětovat dny tréninku a přípravy kvůli takovýmhle věcem, protože ve výsledku Grand Tour vyžaduje 300 procent vašeho úsilí, abyste ji vyhráli. Sponzoři po vás vždy něco chtějí, to je normální. Ale cyklisté také musí vědět, jaké jsou jejich priority v klíčový moment,“ prohlásil sedminásobný vítěz podniků Grand Tour, který se se Saganem také dobře zná z jejich dvouletého společného působení v týmu Tinkoff-Saxo.

Slovenský cyklista toho za svou dosavadní kariéru dokázal opravdu spoustu. Je trojnásobným mistrem světa, dokonce se mu to povedlo v řadě. Sedmkrát ovládl bodovací soutěž na Tour de France, takové množství zelených dresů žádný jiný závodník v historii Staré dámy nezískal. Na svém kontě má 12 etapových prvenství z Tour de France, ovládl slavné kostkové klasiky Kolem Flander a Paříž – Roubaix. Sečteno a podtrženo s dalšími úspěchy 113 výher.

Peter Sagan je zatím na Giru bez vítězství • Foto ČTK/AP

Jenže na tu 114. už čeká hodně dlouho. Nejblíž jí byl v úterý na Giru, kde s aktuálně nejlepším sprinterem světa Arnaudem Démarem prohrál jen o milimetry. I když to ani jeho samotného určitě netěší, žádnou tragédii z toho nedělá. „Závodů jako byl tento, je spousta. Někdy jsem já o centimetry vyhrál, jindy zase prohrál. Udělal jsem všechno, co bylo v mých silách. Tentokrát to nevyšlo, ale jedeme dál,“ prohlásil rodák ze Žiliny.

Optimistický byl také sportovní ředitel Saganova týmu Bora-hansgrohe Ján Valach: „Byl už opravdu blízko, takže věřím, že se na něj štěstí usměje a vyhraje. Má dobrou formu, takže se těšíme na vítězství.“

Šancí na Giru bude mít ještě hodně. Oproti ryzím sprinterům jako jsou Elia Viviani, Fernando Gaviria, Alvaro Hodeg, má tu výhodu, že může zaútočit i v etapách stavěných pro klasikáře.