Giro d´Italia: vítězství Grande Pepeho, emoce i návrat Ineosu ke slávě • FOTO: Koláž iSport.cz Byla to pravá Itálie. Plná emocí, výbuchů radosti, ale i vzteku. I když se Giro d´Italia stalo místo jarní Grand Tour kvůli koronaviru podzimní, rozhodně nezamrzlo. Ani v horách, kde se tentokrát musela rušit pouze etapa do Francie, a i tam to bylo kvůli pandemii. Boj o vítězství až do úplně posledních minut, skvělý sprinter Arnaud Démare, krásné souboje na trati, ale také v zákulisí. Co ještě přinesl 103. ročník Gira končícího v Miláně?

Neporazitelný Ganna Až do letoška byl tento Ital mistrem světa pouze na dráze. Loni ale Filippo Ganna podepsal smlouvu v týmu Ineos a hlavně letos se jeho schopnosti projevily naplno také na silnici. Především tedy v časovkách. Jen pro připomenutí jeho poslední měsíc: 25. září se stává mistrem světa v souboji s chronometrem. 3. října v úvodní etapě na Giru (časovka) nenachází konkurenci, vyhrává a druhý den obléká růžový dres. 7. října překvapuje všechny, když v kopcovitém dni prchá v úniku a získává vítězství v klasické etapě. 17. října druhá časovka, opět není co řešit. Do té závěrečné 25. října už byl jasným favoritem a opět ukázal: Na mě teď nikdo nemá! Mistr světa Filippo Ganna během časovky na Giru • Foto Reuters

Návrat Ineosu ke slávě Původně to měl být Geraint Thomas, kdo měl zachraňovat čest týmu Ineos Grenadiers poté, kdy propadl na Tour de France. Ten však v úvodu 3. etapy najel na odhozený bidon a způsobil si zranění, která mu neumožnila další den nastoupit. A tak tým Davea Brailsforda zvolil stejnou strategii jako na Tour: jede se na etapy. A to se ukázalo jako klíčové pro senzační úspěch Taa Geoghegana Harta, celkového vítěze. Etapové triumfy ležely hlavně na bedrech Filippa Ganny. „Na Taa nebyl žádný tlak, mohl jet v klidu,“ přiznal Brailsford stěžejní fakt, díky kterému zažil i on jednu z nejúspěšnějších Grand Tour svého týmu. Celkové prvenství a sedm vyhraných etap. Tao Geoghegan Hart vyhrál Giro d'Italia • Foto Reuters

Necítíme se v bezpečí Nejprve přišla v úvodním týdnu zpráva z tábora Mitchelton-Scott. „Simon Yates měl pozitivní test na COVID-19, v závodu nepokračuje. Zbytek týmu měl výsledky negativní.“ Jenže po prvním volném dnu, kdy se provádělo masivní testování, přibyli další dva závodníci a šest členů týmů. Michael Matthews opustil Giro jako jediný z týmu Sunweb, zato Stevena Kruijswijka doprovodil kompletně celý tým. „Nechceme nikoho vystavovat nebezpečí,“ znělo vysvětlení nizozemské letky. A začaly se ozývat i další hlasy. Volaly rovnou po stopnutí celého závodu, nejhlasitější byl šéf týmu EF Pro Cycling Jonathan Vaughters, který napsal dopis organizátorům, Mezinárodní cyklistické unii (UCI) i ostatním týmům. Jeho žádost byla smetena ze stolu, pořadatelé však začali alespoň provádět víc testů. Steven Kruijswijk musel odstoupit z Gira • Foto Profimedia

Vynucení kratší etapy a naštvaní organizátoři A protesty ještě jednou, tentokrát ale z jiného ranku. 19. etapa měla být tou vůbec nejdelší z celého ročníku. Její původní vzdálenost 253 kilometrů museli pořadatelé kvůli opravě mostu ještě natáhnout na 258. A to se závodníkům ani trochu nelíbilo. Podle organizace CPA, která cyklisty zastupuje, měli za sebou dvě příliš náročné horské etapy, navíc na celý den, kdy se tato nálož kilometrů měla odjet, hlásila předpověď déšť. V souvislosti s epidemií bylo podle závodníků pro jejich zdraví nebezpečné odjet etapu celou. A tak si vynutili její zkrácení na polovinu. Ani trochu z toho však nejásal šéf organizátorů Mauro Vegni. „Jsem hodně zklamaný, takhle se problém řešit neměl. Zvažujeme právní kroky. Za tohle ještě někdo zaplatí,“ zuřil. Cyklisté během 19. etapy Gira • Foto ČTK/A

Česká radost po pěti letech Den, kdy se očekávalo, že ještě svede boj o vítězství v bodovací soutěži Peter Sagan, se kvůli zkrácení etapy vyvinul úplně jinak. Radostně pro Čechy a hlavně pro Josefa Černého. Ten se hned v úvodu propracoval do úniku, ze kterého zhruba 20 kilometrů vyrazil vstříc cíli. Soupeři možná trochu podcenili časovkářské schopnosti českého mistra, který se jim mezitím vzdálil tak, že už ho nedokázali dohnat. Grande Pepe, dalo by se říci. Pět let po triumfu Zdeňka Štybara na Tour de France Česko slavilo s dalším etapovým vítězem. „Je to úžasné, teď už vím, že jsem něčeho takového schopný, a určitě mi to dodá zdravé sebevědomí,“ prohlásil sedmadvacetiletý Černý. 2012 - V tomto roce naposledy slavil český cyklista etapové prvenství na Giru d´Italia. Byl jím Roman Kreuziger, kterého nyní napodobil Josef Černý. 300 - Zhruba o tolik tisíc korun přišel tým CCC. Dostat je měl za vítězství Josefa Černého v 19. etapě. Organizátoři se ale po protestech a zkracování trasy rozhodli finanční odměny za tento den věnovat italským záchranářům bojujícím s nemocí COVID-19. Zřejmě to měl Mauro Vegni na mysli, když prohlásil: Za tohle ještě někdo zaplatí. Nejvíc zaplatil český cyklista. Josef Černý vyhrál etapu Gira • Foto Fotobanka Profimedia

Sagan opět bez dresu, ale s výhrou Tour de France byla pro slovenskou hvězdu naprostým zklamáním. Prohrál v souboji o zelený dres se Samem Bennettem. V souboji o ten dres, který měl dřív ve výhradním vlastnictví právě Peter Sagan. A navíc do toho investoval tolik energie, že už mu žádná nezbyla na etapové vítězství. A právě s tímto cílem přijel na italské Giro, kde navíc startoval úplně prvně a byl také jeho tváří. „Nejdřív chci vítězství, pak se uvidí, jestli to bude na boje v bodovací soutěži,“ hlásil Sagan. Bylo to logické, přece on, majitel 113 kariérních vítězství, nebude v této sezoně úplně na suchu! Maglia ciclamino si sice odvezl sprinterský suverén Arnaud Démare, Sagan si ale přece jen z úniku dojel pro jedinou výhru roku 2020. Hvězdný Slovák Peter Sagan si v 10. etapě Giro d´Italia dojel pro dlouho očekáváné 114. vítězství v kariéře • Foto ČTK / AP / Fabio Ferrari