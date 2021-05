Problémy hvězd Gira: Bernal hledá jiskru, sprinter po trestu. Ukáže Sagan formu?

První z velkých třítýdenních etapových závodů je tady, Giro d´Italia se z Turína rozjíždí v sobotu 8. května úvodní krátkou časovkou (PROFILY všech 21 etap najdete ZDE>>>). Na jeho startu tradičně nechybí velké hvězdy, i když třeba obhájce loňského podzimního prvenství Tao Geoghegan Hart nejede. Ani u některých velkých jmen ale nebyl start jistý kvůli zdravotním potížím, jiní se zde zase budou hledat. S jakými potížemi se potýkali vítěz Tour de France či Žralok z Messiny?

Bernalova záda nebo snad i vyhoření? V roce 2019 se stal prvním kolumbijským vítězem Tour de France. To bylo slávy. Z Egana Bernala byl národní hrdina. S velkým úspěchem přišla i velká očekávání veřejnosti, týmu a snad i samotného cyklisty. Jenže loňský koronavirový lockdown značně naboural skládačku, která do sebe do té doby i přes potíže, o kterých se nemluvilo, zapadala. Víc se začaly projevovat letité problémy se zády, kvůli kterým loni jako obhájce vzdal na Staré dámě. Mluvilo se jen o zdravotních potížích, ale postupně se na povrch vynořily i ty psychické. Šéf týmu Ineos Grenadiers Dave Brailsford prozradil, že jeho zaměstnanec potřebuje znovu najít radost ze závodění, kterou by měl objevit právě nyní v Itálii. „Chci získat stejnou sebedůvěru, jakou jsem měl před rokem 2020. Pracuji na tom velmi tvrdě. To, co se stalo loni, bylo těžké a potřebuju najít tu starou jiskru,“ prohlásil před startem Gira Bernal. Podobně na tom jsou po minulém roce i jiní, například i Čech Jan Hirt. Jak si na Giru povede Egan Bernal? • Foto Reuters

Ani žralok Nibali není nezranitelný Giro, to je jeho závod. Letos se sice nejede na jeho rodné Sicílii, i tak má Vincenzo Nibali, dvojnásobný vítěz této Grand Tour, obrovskou motivaci. Dokonce tak velkou, že nechybí na startu ani poté, kdy si tři týdny před ním při tréninku zlomil zápěstí. Absolvoval operaci, rehabilitaci a potřebné úpravy, aby mohl pořádně uchopit řídítka své bicyklu. Ale je tady, usměvavý jako vždy. Jenže tentokrát bez velkých očekávání. Muž, který byl na Giru při posledních pěti účastech první (2013, 2016), druhý (2019), třetí (2017) a sedmý (2020), letos sám neví, čeho bude schopný. „Nemohu dělat žádná velká prohlášení, ani ve své hlavě ne. Opravdu nemohu říct, v jaké jsem kondici, ale je pro mě důležité tady být. Bylo to náročné období, nebyl jsem na kole deset dní. Poté jsem se postupně vracel. Ale po pondělní kontrole, kdy se ukázalo, že se zlomenina hojí, mi bylo jasné, že na Giru budu,“ přiznal Nibali. Uvidí se tedy, jak moc se Žralok z Messiny „kousne“. Vincenzo Nibali má Giro v oblibě • Foto ČTK/AP

Hříšník z Polska se vrací V pátek 7. května mu vypršel trest a den poté už stojí Dylan Groenewegen na startu Giro d´Italia. Muž, který pykal za to, že zavinil velmi vážnou nehodu krajana Fabia Jakobsena v úvodní etapě závodu Kolem Polska loni v srpnu, se vrací do pelotonu. Vztahy mezi ním a Jakobsenem se však stále neurovnaly, ba naopak. Přispěl k tomu sám potrestaný, když po jejich nedávném setkání promluvil do médií. „Seděli jsme proti sobě v malé místnosti v Amsterdamu. Oba jsme si trochu vylili svá srdce. Byla to milá konverzace, ale její obsah si nechám pro sebe,“ prozradil Groenewegen. Tím ale rozlítil Jakobsena, který napsal dlouhý vzkaz na sociálních sítích. „Setkání bylo důvěrné a mělo zůstat jen mezi námi a našimi právníky. Jsem rozčarovaný, že o tom Dylan mluvil. Rád bych to proto uvedl na pravou míru: Dylan nenabídl osobní omluvu a neprojevil ochotu nést za své činy žádnou odpovědnost.“ Jak přijme hříšníka peloton? Kolize Dylana Groenewegena s Fabiem Jakobsenem • Foto ČTK/AP

Po děsivé nehodě je talent zpět Své plány musel odložit téměř o devět měsíců, ale teď je velký belgický talent Remco Evenepoel na startu Giro d´Italia. Původně tady měl bojovat o triumf už loni na podzim, jenže restartovaná sezona pro něj neměla dlouhé trvání. V polovině srpna na monumentu v Lombardii havaroval, když ve sjezdu nezvládl ukočírovat své kolo a přes kamennou zídku mostu přeletěl do rokle. Způsobil si při tom zlomeninu pánve, která si nakonec vyžádala delší rekonvalescenci, než se kterou nyní jednadvacetiletý mladík počítal. Už v roce 2020 se vrátil k tréninku, ale musel si znovu dát pauzu, protože zranění se nehojilo tak, jak mělo. Od února už ale znovu tvrdě trénoval. Třeba nedávno před klasikou Lutych - Bastogne - Lutych si ráno před závodem, jehož součástí nebyl, část trati sám projel. Je však otázkou, v jaké formě bude po tak dlouhé pauze. Zatímco loni měl být jasným lídrem týmu Deceuninck-Quick Step, letos ho doplňuje Joao Almeida. Remco Evenepoel je po tomto vážném pádu zpět • Foto ČTK/AP