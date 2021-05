Šampioni Gira: favorité i překvapení! Klíčová legendární etapa i časovky

Někdejší šampioni slavného italského závodu Giro d´Italia • FOTO: Koláž iSport.cz, Profimedia.cz Nositelé růžového dresu na Giro d´Italia byli letos zatím tři. Kromě Filippa Ganny, který se do něj podle předpokladů oblékl po úvodní časovce, jde o dvě překvapení. Z týmu Israel Start-Up Nation to byl po Gannovi Alessandro de Marchi, druhý Ital, z čehož měli domácí fanoušci radost. Toho po dvou dnech z maglia rosa, tedy hlavního dresu, o který na Giru jde, vysvlékl první Maďar v historii Attila Valter. Jak to však bylo v předchozích letech? Kteří cyklisté získali Nekonečnou trofej a jak se k ní dopracovali?

2020: Tao Geoghegan HART (Brit.) Tým: Ineos Grenadiers

Věk (v době zisku titulu): 25 let

Počet dní v růžovém dresu: až po poslední etapě Jak Giro vyhrál: Tým Ineos Grenadiers do loňského Gira vstupoval s hlavním lídrem v osobě Gerainta Thomase. Jenže ten po nešťastném uklouznutí na bidonu musel po třetím dnu odstoupit. Britská stáj tak byla opět bez lídra a začala se soustředit na vítězství v etapách. To se povedlo hned sedmkrát. Dvě etapy získal mladíček, se kterým nikdo až tolik nepočítal. Tao Geoghegan Hart pozvolna stoupal průběžným pořadím, až do 15. etapy, kdy v horském dojezdu na Piancavallo ukázal svou sílu, stal se vítězem dne a poskočil na 4. příčku. Dalším důležitým krokem byla předposlední horská etapa do Sestriere, kde za výrazné pomoci Rohana Dennise překonal Jaie Hindleyho. Díky tomu s Australanem vstupoval do závěrečné časovky s úplně stejným časem. A v poměřování sil s chronometrem a Hindleym byl Brit silnější. Do růžového se tedy poprvé oblékl až po poslední etapě. V ten nejdůležitější moment.

2019: Richard CARAPAZ (Ekvádor) Tým: Movistar

Věk (v době zisku titulu): 25 let

Počet dní v růžovém dresu: 7 Jak Giro vyhrál: Ačkoliv byl ve stínu větších hvězd světové cyklistiky, nevstupoval Richard Carapaz do italské Grand Tour rozhodně jako žádné ořezávátko. Už v předchozím ročníku jednu etapu ovládl a celkově skončil na nepopulární čtvrté příčce. Při druhé účasti na Giru už od začátku mířil znovu hodně vysoko. Víc než polovinu závodu se držel v první dvacítce celkového pořadí. Do top 10 se propracoval ve 12. etapě a stejně jako většina závodníků jedoucích na celkové pořadí pak nejvíc získával v horských etapách. Do růžového dresu se oblékl po vítězství ve 14. dějství s cílem na úpatí Mont Blancu. Od té doby už se z maglia rosa vysvléci nenechal a uhájil ho i v závěrečné časovce.

2018: Chris FROOME (Velká Británie) Tým: Sky

Věk (v době zisku titulu): 33 let

Počet dní v růžovém dresu: 2 Jak Giro vyhrál: Legendární etapa přes Colle delle Finestre se zapsala do myslí fanoušků, ale také do dějin. Výchozí pozicí na Giru, které startovalo v Jeruzalémě, byla pro Chrise Frooma 21. příčka po pádu v úvodní časovce, při kterém si poranil koleno. Jen pozvolna se pak prokousával nahoru. Dobrou formu ukázal na Etně, kdy se dostal v celkovém pořadí na 8. místo. První etapový triumf přišel na Zoncolanu, kde převálcoval lídra Gira Simona Yatese. To nejlepší si ale čtyřnásobný vítěz Tour de France nechal na poslední týden, především tedy na 19. etapu. Zde byl v druhé polovině itineráře průsmyk Finestre, náročné stoupání vedoucí částečně po šotolinové cestě. Tento průsmyk si sportovní ředitelé Sky prohlíželi už tři čtvrtě roku předem. Právě on byl určen jako hlavní bod útoku, i když do cíle zbývalo dlouhých 80 kilometrů. Rodák z Keni ale pokyny týmu uposlechl a akci, která nemá v cyklistickém světě obdoby, dotáhl i do vítězného konce a získal zde růžový dres. Ten už nikomu nedal. Pro Frooma šlo o velké vítězství, v řadě totiž ovládl Tour de France, Vueltu a España a Giro d´Italia.

2017: Tom DUMOULIN (Nizozemsko) Tým: Sunweb

Věk (v době zisku titulu): 26 let

Počet dní v růžovém dresu: 9 Jak Giro vyhrál: Nizozemský cyklista Tom Dumoulin je považován za univerzálního časovkáře. Co to znamená? Je vynikající v souboji s chronometrem, ale při výšce 185 centimetrů a váze 69 kilogramů nemá velké potíže ani v kopcích. To z něj dělá také závodníka pro celkové klasifi kace. Což výrazně prokázal právě na 100. edici Giro d´Italia. První tři etapy ještě nebyly úplně pro něj, pohyboval se na hraně třetí a čtvrté desítky průběžného pořadí. To, že není jen časovkář, poprvé ukázal už čtvrtý těžký den s dojezdem na Etnu, kde poskočil hned na 7. příčku. Jeho den ale přišel při první časovce po volném dni, kterou ovládl a dostal se na pozici lídra závodu. Jenže v 18. etapě mu kopce úplně nesedly a o vedení přišel, po další etapě s dojezdem na Piancavallo se propadl až na 4. příčku. Měl však ještě žolíka v rukávu. Tím byla závěrečná časovka. V ní sice dojel druhý, ale na růžový dres a Nekonečnou trofej to stačilo.