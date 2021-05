Senzace na Giru: Zoncolan vyhrál „Šťastný“. Contador řádil, Hirt se držel

Nejtvrdší dojezd letošního Giro d´Italia už mají cyklisté za sebou. I pro diváky byl opravdu top podívanou. V průběhu dne se o zpestření postaral tým Astana. V jeho závěru pak zase mladík, kterého by na vítězství netipnul snad ani jeho týmový šéf Alberto Contador. Přesto nyní už zná Lorenza Fortunata celý cyklistický svět. Vynikající formu dál ukazuje růžový Egan Bernal a hodně vidět byl i Jan Hirt. Co tedy sobotní etapa s ikonickým Zoncolanem ukázala?

Ačkoliv ani mnozí závodníci před 14. etapou nevěřili, že by si pro vítězství na Zoncolanu mohl dojet únik, našlo se dost takových, kteří se do něj chtěli dostat. Nejprve se odpoutala jedna skupina zhruba deseti cyklistů. Krátce nato je následovala druhá, ve které byl i jediný Čech na startu 104. ročníku Jan Hirt. Jenže týmu Ineos Grenadiers na čele s Filippem Gannou se na tomto druhém pokusu něco nelíbilo, a tak byla brzy druhá grupa pohlcena pelotonem. A právě Ineos už nedopustil, aby se podobné pokusy opakovaly. Před hlavním polem tak zůstalo 11 mužů, kteří v úspěch spíš doufali, než věřili.

Je to silná disciplína kazašského týmu. Ve sjezdech jsou opravdu dobří a v sobotu toho chtěli využít 55 kilometrů před cílem, kdy se závodníci řítili dolů z vrcholu stoupání druhé kategorie. Aleksandr Vlasov ztrácel na druhé příčce na vedoucího Egana Bernala 45 sekund. Astana tak chtěla vyvinout tlak na celý peloton. Ten sice rozpojili, jenže k jejich snaze třeba i dohnat únik a na Zoncolanu posbírat i nějaké bonusové sekundy, se nikdo další nepřidal. Navíc jak se později ukázalo, Vlasov by o ně dost pravděpodobně vůbec neusiloval. Patřil k těm, kteří v etapě hodně ztratili. V případě mladého Rusa jde o propad o dvě místa a aktuální ztrátu na Bernala 1:57 minuty.

Vítěz Fortunato – v překladu Šťastný

Na vrcholu Zoncolanu v nadmořské výšce 1729 metrů v sobotu určitě nebylo šťastnějšího muže. No aby ne, pětadvacetileté překvapení této GrandTour to má přímo v příjmení. Lorenzo FORTUNATO, v překladu z italštiny Šťastný. Kliku měl hlavně v tom, že se mu podařilo dostat do úniku. V závěrečném stoupání už to bylo hlavně o síle a jeho aktuální formě. Byl schopný dojet Jana Tratnika, který se zbytku uprchlíků vzdálil, a pak už mohla přijít největší bomba dosavadního Gira. Závodník druhodivizního týmu Eolo Kometa, jemuž šéfují Alberto Contador a Ivan Basso, si na jedné z ikon italské Grand Tour dojel pro vítězství!

O Contadora, který to sledoval doma u televize, se pokoušel infarkt. A těžko říct, jak to prožíval Basso, vítěz na Zoncolanu z roku 2010, v doprovodném autě na trati. „Dostali jsme se do úniku, celý den jsem byl v háku, takže jsem pošetřil síly. Když jsme začali stoupat na Zoncolan, zaútočil jsem. Naštěstí jsem měl dobrý den a udržel jsem se s Tratnikem. Jsem opravdu velmi šťastný. V životě bych si nepředstavoval, že vyhraju takto důležitou etapu,“ radoval se v cíli Fortunato. V jeho případě jde opravdu o životní výhru, dosud totiž jako profík na svém kontě žádnou jinou neměl.

Vítězové na Zoncolanu

2003 Gilberto Simoni (It.) – už v roce 2001 ovládl celkově Giro, stejně tak i v tomto roce

2007 Gilberto Simoni (It.)

2010 Ivan Basso (It.) – Giro ovládl celkově v letech 2006 a 2010, 2005 byl celkově 2. Na Tour de France

2011 Igor Antón (Šp.) – už před tímto úspěchem posbíral dvě etapová prvenství na španělské Vueltě či dvě etapy na Kolem Romandie

2014 Michael Rogers (Brit.) – trojnásobný mistr světa v časovce, na tomto Giru vyhrál i 11. etapu

2018 Chris Froome (Brit.) – čtyřnásobný vítěz Tour de France, vítěz Vuelty, třikrát ovládl Critérium du Dauphiné, dvakrát kolem Romandie a další

2021 Lorenzo Fortunato (It.) – do včerejška žádná výhra

Pozn. Pouze v roce 2003 se jel Zoncolan ze stejné strany jako včera.