Bláznivý začátek etapy na Giru. Kvůli pádům se startovalo na dvakrát

Dost rozzlobené tváře byly vidět na čele nedělní etapy chvíli po jejím startu. Závodníkům, kteří se už hnali do úniku, se pramálo líbilo, když před nimi rozhodčí začali mávat vlajkami značícími, že je závod neutralizován. V tu chvíli totiž tito muži netušili, co se stalo daleko za nimi.

Při přejezdu cesty vedoucí přes lagunu, která dělí Grado, odkud se vyjíždělo, od hlavní pevniny, došlo k hromadnému pádu. V něm bylo 15 závodníků, z nichž mnozí se hodně těžko sbírali ze země. Z nejznámějších jmen celkového pořadí tady byl Emanuel Buchmann z týmu Bora-hansgrohe, kterému patřila v celkové klasifikaci šestá příčka se ztrátou 2:36 minuty na Egana Bernala.

Dalšími, kteří se pádu nevyhnuli, byli například dva závodníci týmu Deceuninck-Quick Step James Knox a Rémi Cavagna, vítěz středeční etapy přes šotolinové úseky Strade Bianche Mauro Schmid, Natnael Berhane z týmu Cofidis. A také hned tři jezdci týmu Jumbo-Visma, například Jos van Emden.

K pozastavení celého startovního pole přistoupili rozhodčí proto, aby byla všem postiženým poskytnuta dostatečná zdravotní péče. Například Buchmann vypadal hodně otřeseně, Van Emden se ze země sbíral jen hodně pozvolna a dost těžce. Jiní závodníci se zase museli převléknout, protože po kontaktu s asfaltem toho z jejich dresů příliš nezbylo.

Peloton o kousek dál čekal, co se bude dít a kdy se budou moci znovu pustit do závodění. Dočkali se po patnácti minutách. Důvodem bylo také to, že veškerý zdravotní personál se věnoval zraněným a samotný závod by tak neměl dostatečné zdravotnické pokrytí.

Jaký je výsledek tohoto karambolu? Buchmann, Van Emden a Berhane na svá kola už nenasedli a 104. Giro d´Italia pro ně skončilo. Ruben Guerreiro z týmu EF Education-Nippo se ještě pokoušel v etapě pokračovat, ale bolesti mu to nedovolily a po necelých dvaceti kilometrech odstoupil. Otázkou také je, kolik z těch, kteří v etapě pokračovali, nastoupí v pondělí do královské etapy do Cortiny d´Ampezzo.

Rozhodně nejde o první ztráty letošního Gira. Dosud nejvýraznější byly v 5. etapě, kde hned tři jezdci včetně Mikela Landy skončili v nemocnici poté, co nezvládli průjezd městem, konkrétně kolem jednoho silničního ostrůvku. Celkově už odstoupilo 30 mužů startovní listiny, která na úplném začátku měla 184 jmen. Ne vždy byl důvodem pád v etapě. Někteří, zejména sprinteři, měli už před startem jasno, že italskou Grand Tour nedokončí a budou šetřit síly na další závody.