Decimace favoritů. Na Giru odpadla záloha za „Žraloka“ i talent (21)

Mnozí z nich byli před startem Giro d´Italia pasovaní do role favoritů, případně mužů, kteří se mohou umístit v top 10. A spoustě z nich se tyto předpovědi dařilo i naplňovat. Jenže když se podíváte na startovní listinu, hodně jmen z původních predikcí už v ní nenajdete. Po pádu ve středeční etapě například ve čtvrtek nenastoupil Remco Evenepoel, ale hlavně závodník z první desítky Giulio Ciccone. Co zapříčinilo tyto ztráty?

Je to v podstatě běžná věc. Během třítýdenního etapového závodu chtě nechtě někteří závodníci odpadnou. Důvodem mohou být žaludeční potíže, projeví se dřívější zranění nebo si cyklisté způsobí v pádech nová, často dost nepříjemná. Výjimkou v tomto není ani Giro d´Italia.

Zde se můžeme setkat často i s odstoupením sprinterů před náročnými alpskými etapami, protože jim prostě nestojí za to plýtvat silami, když už třeba nějakou tu etapu vyhráli. Příkladem bývá Caleb Ewan, který to učinil i letos, i když podle oficiálních informací za jeho dřívějším opuštěním závodu stálo pochroumání kolene, které si přivodil v hotelu.

Ať je to, jak je to, čtvrteční etapu na italské Grand Tour dokončilo 147 závodníků z původního počtu 184. Za 18 dní závodění tak odstoupilo už 37 mužů. Když se poohlédneme za minulými ročníky, nejde o nic výjimečného, třeba loni cíl v Milánu nevidělo hned 43 cyklistů. Letos je však mezi nimi i hodně těch, se kterými nejen jejich týmy počítaly jako s kandidáty na umístění v top 10, s některými dokonce i na pódium.

Začalo to už v páté etapě, kde se silničnímu ostrůvku ve vysoké rychlosti nezvládli vyhnout tři cyklisté, mezi nimi i Mikel Landa, lídr týmu Bahrain-Victorious. Tomu v té době patřila 15. příčka v průběžném pořadí se ztrátou 1:49 minuty na muže v růžovém. Tím mimochodem nebyl ještě Egan Bernal, který ztrácel jen o osm sekund méně než Landa.

Počty odstoupených závodníků Gira 2021 37* 2020 43 2019 34 2018 27 2017 15 *stále se ještě závodí

„Mikel bude muset podstoupit operaci, zařídili jsme mu tedy let do Vitorie. Po operaci začne s rekonvalescencí, aby se co nejrychleji a nejbezpečněji uzdravil,“ napsal pak jeho tým na svém webu.

Společně s Landou znamenala tato nehoda konec pro Joa Dombrowskiho (UAE Team Emirates), druhého muže průběžného pořadí. U obou byla důvodem odstoupení zlomená klíční kost, Landa k tomu přidal ještě několik fraktur žeber. Ztrátu zaznamenal i tým Ineos Grenadiers, kterému ještě před touto nehodou havaroval Pavel Sivakov, záloha britské letky v případě, že by se nedařilo Bernalovi.

To ale nebyl všem odchodům favoritů na umístění v nejlepší desítce konec. V 15. etapě došlo krátce po startu k hromadnému pádu, kde o svého závodníka na celkové pořadí přišla stáj Petera Sagana Bora-hansgrohe. Německý cyklista Emanuel Buchmann v této nehodě přišel k lehčímu otřesu mozku a modřinám v obličeji a na boku. Ještě hůř dopadl závodník týmu Jumbo-Visma Jos van Emden, který si zlomil pět žeber.

Chtěl bojovat, ale nešlo to

Velké ztráty počítaly dva týmy i tuto středu. V horské etapě byli součástí hromadného pádu Remco Evenepoel, původní lídr týmu Deceuninck-Quick Step, a Giulio Ciccone. Ten měl nejprve pomáhat Vincenzu Nibalimu, jenže „Žralok z Messiny“ už do Gira vstupoval s operovaným zápěstím, a tak byl Ciccone i zálohou stáje Trek-Segafredo. Vývoj závodu ukázal, že to byl dobrý plán, před středeční etapou byl mladý Ital průběžně šestý.

„Bohužel tento závodník nebude na startu 18. etapy. Navzdory problémové noci, kdy měl i mírně zvýšenou teplotu, se ráno podepsal na startu. Ale po dalším vyhodnocení jeho stavu týmovým lékařem těsně před startem se tým rozhodl, s ohledem na jeho značné oslabení, Cicconeho do závodu nepustit. „Naším cílem je především jeho bezpečí,“ oznámil tým krátce před startem.

O konci Evenepoela informoval jeho tým už ve středu večer. Důvodem byly mnohé pohmožděniny způsobené pádem přes svodidla. Jednadvacetiletý Belgičan, který tuto Grand Tour začínal po téměř devítiměsíční závodní pauze jakožto svůj vůbec první třítýdenní velký etapový závod, už se ale dříve nechal slyšet, že mu síly hodně docházejí. „Budu ale dál bojovat, nevzdávám to,“ hlásil ještě před volným dnem v úterý. Tuto Grand Tour ale nedokončí.

Týmem, který ztráty závodníků poznamenaly nejvíc, je celek již zmíněného sprintera Ewana Lotto-Soudal. Ten totiž po volném dni pokračuje už pouze ve dvou závodnících. Naopak jedním z mála, který zůstává stále v plném počtu, je Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, jehož členem je i Čech Jan Hirt.