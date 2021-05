Bernal na Giru ukázal slabost: Sekunda, nebo minuty? Při výhře to bude jedno

Před dneškem zbývaly v itineráři 104. ročníku Giro d´Italia už jen tři dny s dojezdem na vrcholu kopce. Právě to je dobrý cíl pro českého vrchaře Jana Hirta. O volném dni prozradil, že se ve všech těchto třech dnech pokusí dostat do úniku. Dnes se mu to i podařilo, jenže skupina příliš nespolupracovala, a tak byl Hirt v jejím čele častěji, než by mu bylo milé. S týmovými kolegy se snažil získat co největší náskok na hlavní pole.

Ten však nebyl při nájezdu do prvního ze dvou náročných stoupání dostatečně velký, a tak se hlavně Dan Martin z týmu Israel Start-Up Nation rozhodl za to vzít, aby si udržel naději na etapové prvenství. A tomuto tempu už český cyklista nestačil.

Naopak na irském závodníkovi bylo vidět velké odhodlání. Ve své sbírce už má vyhranou etapu na Tour de France a španělské Vueltě, ale ta z Gira mu chyběla. Navíc živil také naději probít se do top 10 průběžného pořadí. „Vyhrát tady etapu, to jsem chtěl, proto jsem sem přijel. Teď jsem chtěl do úniku, věděl jsem, že ta šance z něj vyhrát tady je,“ hlásil původem Brit, který už dlouhá léta reprezentuje Irsko.

Jeho sen se mu splnil. I když to bylo těsné. Před druhým Joaem Almeidou měl nakonec náskok jen 13 sekund. „Měl jsem informace, jak to vypadá za mnou a jaké je stoupání. Věděl jsem, že to budu muset dotáhnout s náskokem dva kilometry pod vrchol stoupání, pak už bych to měl udržet. Bylo to ale dost náročné, v kopci hodně foukalo proti a peloton nás hodně dojížděl. Musel jsem proto nastolit tempo a jet úplně naplno. Bylo mi totiž jasné, že jakmile by se ocitli za mnou, zamávalo by to s mou morálkou,“ prozradil Martin.

Závodník izraelské stáje sváděl svou vlastní bitvu. Ale za ním se odehrálo něco ještě mnohem zajímavějšího z pohledu celkové klasifikace. Ve skupině za Martinem se udržel už opravdu jen výkvět tohoto Gira. A zatímco třeba Aleksandr Vlasov nebo Giulio Ciccone odpadli, vepředu vypadali poměrně čerstvě Almeida i Simon Yates.

V prudší části kopce se Almeida opřel do pedálů a hned měl několikametrový náskok. Krátce na to se za ním pustil Yates. Ale kde je Egan Bernal? Divili se asi všichni fanoušci u televizních obrazovek. Kolumbijec v růžovém, který byl do té doby jasně nejsilnějším mužem Corsa Rosa, najednou neuměl odpovědět na útok konkurentů. Uklidňovat ho mohl trochu fakt, že toto nejsou ti, kdo by ho mohli z maglia rosa vysvléct. A ani se tak nestalo. Yates ztrácel na Bernala před etapou 4:20 minuty, Portugalec dokonce deset.

Brit, který moc dobře ví, jaké to je oblékat růžový dres, měl do 17. etapy jasný plán – vyhrát ji. „Netrefili jsme ale denní únik, takže jsme pak přijeli na čelo a snažili se na ně co nejvíc dotáhnout,“ popsal pak Eurosportu strategii celku BikeExchange. Sám pak chtěl v závěru získat co nejvíc sekund na své konkurenty v celkové klasifikaci. Po nevydařeném 16. dějství se totiž propadl ze stupňů vítězů, což se mu vůbec nelíbilo.

„Jel jsem úplně naplno a snažil se získat co největší náskok. Doufám, že přijdou další takové etapy,“ dodal Yates, který skončil na Giru nejlépe celkově osmý. Nyní mu patří třetí příčka se ztrátou 3:23 na Bernala a minuty a dvou sekund na druhého Damiana Carusa.

Co však prozradil výpadek o Bernalovi? Jeho konkurentům, jako je právě Yates, třeba to, že opravdu nemusí být neporazitelný, jak to vypadalo v prvních dvou závodních blocích. Sám Yates minulý týden prohlásil, že Bernal je těžko k poražení, ale ještě se uvidí v horách. Teď i Caruso, který se v závěru stále držel s Bernalem, možná ucítil šanci.

„V závěrečných dnech můžete opravdu trpět, a pokud ukážete slabinu, je to skutečný problém. Jde jen o jednodenní výpadek, nebo Bernalovi docházejí síly, což už jsme v třítýdenních závodech viděli mnohokrát? Když v závodu začínáte v dobré konci, je pak otázka, zda to dokážete udržet celé tři týdny,“ zamyslel se pro Eurosport a GCN někdejší vynikající cyklista Sean Kelly.

Bernal se, alespoň podle jeho prohlášení po etapě, nenechává příliš rozhodit. „Byl to pro mě těžký den, samozřejmě. Poslední kilometry byly hrozně prudké, snažil jsem se jet s Yatesem, ale moc to nešlo, byl silnější. Pak jsem se snažil dojet do cíle s Carusem, který mě ohrožuje nejvíc. Snažil jsem se tam nechat všechno, co ve mně bylo. Neztratil jsem skoro nic na druhého v celkovém pořadí a mám nějaký náskok na Yatese. Pro mě bude úplně jedno, jestli vyhraju Giro o sekundu nebo o dvě minuty,“ prohlásil Bernal.

Jan Hirt dojel na 31. místě se ztrátou 11:18 minuty. Ve čtvrtek čeká závodníky nejdelší etapa tohoto ročníku, během které ujedou z Rovereta do Stradelly 231 kilometrů.