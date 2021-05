Bernalova cesta k triumfům: půjčka na první helmu, zranění i skvělý parťák

Itálie je pro něj druhým domovem. Právě tady, v druhodivizním týmu Androni Giocattoli, Egan Bernal vstupoval do velké cyklistiky. A teď, už ve špičkové stáji Ineos Grenaiders, ovládl i zdejší nejvýznamnější závod Giro d´Italia, když v závěrečné časovce do Milána uhájil náskok před domácím Damianem Carusem. Ačkoliv už se pyšní titulem z Tour de France 2019, až v Itálii poprvé získal vítězství v etapě na Grand Tour. Jaké momenty vedly k zisku růžového dresu?

Znovu usměvavý Egan

Začalo to už mnohem dřív, než v posledním roce. Malý Egan rád jezdil doma v Kolumbii na horském kole. Aby mohl závodit, půjčili si rodiče peníze od známého na koupi přilby, která k tomu byla nezbytná. A pak už šlo vše samo. Z horského kola na silniční, kde si ho všiml šéf italského týmu Androni Giocattoli. Gianni Savio přivedl Bernala do Itálie. „Když k nám přišel, byl už skoro hotový závodník. Sice mladý, ale hotový závodník. Je to podle mě borec, který se rodí jednou za dvacet let. Už ve svých devatenácti byl vyspělý jako třicetiletý jezdec,“ vychvaloval svůj objev.

Začínal na horských kolech, až pak přešel na silnici • Foto Instagram