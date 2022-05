Trasa Giro 2022: start v Maďarsku, přes Sicílii pak k obávaným stoupáním

Grande Partenza v Maďarsku měla proběhnout už v roce 2020. Jenže vše zhatil covid. Proto se maďarští příznivci cyklistiky dočkají až letos. Po třech dnech se cirkus zvaný Giro d´Italia přesune na Sicílii, odkud zahájí pouť až na sever Itálie do Alp, kde se bude tradičně rozhodovat o celkovém vítězi. Jaké ikonické kopce zdolají závodníci letos? Jen na upoutání: Blockhaus, Mortirolo, Fedaia, Pordoi. Je opět na co se těšit!

Start mimo území Itálie je takovým zpestřením slavné Grand Tour už po čtrnácté. Je otázkou, jak velkým bonusem je pro závodníky, pro propagaci Giro d´Italia a cyklistiky obecně ale rozhodně velkým. 105. ročník Corsa Rosa bude výjimečně už v pátek (6. května) zahájen v maďarské metropoli Budapešti.

Letos se dočkáme dvou časovek (i když spíš kratších), sedmi rovinatých, šesti horských a šesti kopcovitých etap. Právě kvůli malé četnosti a délce časovek přijdou italští fanoušci třeba o svou hvězdu Filippa Gannu, který dává tentokrát přednost Tour de France. Některé úseky podobné ročníku 2019, ve kterém ve Veroně zvítězil, by si ale neměl nechat ujít tehdejší vítěz Richard Carapaz. A chybět nemá ani český vrchař Jan Hirt.

Program a etapy Giro d´Italia 2022

Den Program Trasa Délka Profil 6. května 1. etapa Budapešť - Visegrád 195 km rovinatá 7. května 2. etapa Budapešť - Budapešť 9,2 km časovka 8. května 3. etapa Kaposvár - Balatonfüred 201 km rovinatá 9. května 1. volný den 10. května 4. etapa Avola - Etna 172 km horská 11. května 5. etapa Catania - Messina 174 km rovinatá 12. května 6. etapa Palmi - Scalea 192 km rovinatá 13. května 7. etapa Diamante - Potenza 196 km kopcovitá 14. května 8. etapa Neapol - Neapol 153 km kopcovitá 15. května 9. etapa Isernia - Blockhaus 191 km horská 16. května 2. volný den 17. května 10. etapa Pescara - Jesi 196 km kopcovitá 18. května 11. etapa Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia Parmigiano 203 km rovinatá 19. května 12. etapa Parma - Janov 204 km kopcovitá 20. května 13. etapa San Remo - Cuneo 150 km rovinatá 21. května 14. etapa Santena - Turín 147 km kopcovitá 22. května 15. etapa Rivarolo Canavese - Cogne 178 km horská 23. května 3. volný den 24. května 16. etapa Saló - Aprica 202 km horská 25. května 17. etapa Ponte di Legno - Lavarone 168 km horská 26. května 18. etapa Borgo Valsugana - Treviso 152 km rovinatá 27. května 19. etapa Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte 177 km kopcovitá 28. května 20. etapa Belluno - Marmolada 168 km horská 29. května 21. etapa Verona - Verona 17,4 km časovka

1. etapa: Budapešť - Visegrád, 195 km, rovinatá

pátek 6. května, náročnost **

Úvodní výkop bude v maďarské metropoli netradičně už v pátek. Na rozjezd přijde rovinatá etapa, ovšem téměř dvousetkilometrová, se zrádným závěrem do kopce k visegrádskému hradu. Zde je průměr stoupání kolem 5 %, s pár vlásenkami. Cílová rovinka je po asfaltové cestě.

2. etapa: Budapešť - Budapešť, 9,2 km, časovka

sobota 7. května, náročnost ***

První z pouhých dvou časovek letošního Gira, která měří ale jen necelých deset kilometrů. Jde o městskou časovku na širokých cestách s dobrým povrchem, na jejíž trase čekají na závodníky dvě zatáčky do písmene U, posledních 1500 metrů stoupá a trať zde bude techničtější.

3. etapa: Kaposvár - Balatonfüred, 201 km, rovinatá

neděle 8. května, náročnost *

Závěrečný den v Maďarku zavede peloton do jižnější části země. Je to jedna z mála etap letošního Corsa Rosa, která je prakticky celá po rovině. Jedinečná příležitost pro sprintery.

Volný den – přejezd na Sicílii

pondělí 9. května

4. etapa: Avola - Etna, 172 km, horská

úterý 10. května, náročnost ****

Z Maďarka se celé Giro přesunulo až dolů na Sicílii, odkud už se nyní pojede stále na sever. Po ne úplně příjemném přesunu čeká na cyklisty rovnou první horská etapa s dojezdem na vrchol Etny. Během tohoto dne už nastoupají cyklisté 3500 metrů, což je po dni volna celkem záludné. Závěrečný kopec je dlouhý 22,8 km s průměrem 5,9 %, maximum však dosahuje 14 %.

5. etapa: Catania - Messina, 174 km, rovinatá

středa 11. května, náročnost **

Den po výjezdu k sopce by měl být spíš oddechovějším, ale nenechme se zmást. I tady se závodníkům v první polovině trasy postaví do cesty kopec druhé kategorie. Dlouhé klesání přivede peloton na pobřeží, kde může být zrádný vítr. Závěr je zdánlivě vhodný pro sprintery, bude však záležet na tom, zda se při výjezdu na Portella Mandrazzi nevytvoří schopný únik.

6. etapa: Palmi - Scalea, 192 km, rovinatá

čtvrtek 12. května, náročnost **

Tato etapa má přesah i do české cyklistiky. Před 22 lety totiž ve Scalee dosprintoval pro vítězství Ján Svorada. I tentokrát půjde o den určený hlavně těm největším rychlíkům v pelotonu. Jediné větší stoupání (4. kategorie) si závodníci odbudou hned v první hodině etapy. Ani v závěru nečeká na sprintery žádná záludnost, cesty jsou široké, v podstatě bez prudkých zatáček.

7. etapa: Diamante - Potenza, 196 km, kopcovitá

pátek 13. května, náročnost ****

Po dvou rovinatých dnech čeká cyklisty zase větší dřina. Po rovině se jede jen prvních zhruba 40 kilometrů, pak to bude jen nahoru, dolů. Před jezdce se postaví i jedno stoupání 1. kategorie. I závěrečné stovky metrů jsou do prudkého kopce, ovšem po dobrých městských silnicích.

8. etapa: Neapol - Neapol, 153 km, kopcovitá

sobota 14. května, náročnost **

Okružní jízda kolem malebné Neapole nezavede cyklisty od tohoto města příliš daleko. Během dne na ně totiž čeká na dvou třetinách trasy okruh Monte di Procida (19 km), který absolvují hned čtyřikrát. Jedná tedy spíš o takový kriterijní závod, při kterém se cyklisté podívají západně od Neapole.

9. etapa: Isernia - Blockhaus, 191 km, horská

neděle 15. května, náročnost *****

V úvodní polovině 105. ročníku Gira určitě nejtěžší den. Během něj závodníci nastoupají 5000 výškových metrů, a to už je pořádná porce hodná italské Grand Tour. V etapě na ně čeká pět kategorizovaných stoupání, poslední dvě jsou nejnáročnější. Obě vedou na cílový Blockhaus, ovšem každé z jiné strany. Po prvním přijde náročný sjezd následovaný dalším tvrdým výstupem.

Volný den

pondělí 16. května

10. etapa: Pescara - Jesi, 196 km, kopcovitá

úterý 17. května, náročnost ***

Tato etapa je rozdělená na dvě poloviny. První je úplná roviny podél Jaderského moře, druhá zase zcela kopcovitá. Do závěrečného kilometru a půl dojedou cyklisté z kopce, tedy ve vysoké rychlosti, která jim pak pomůže do cíle, jenž je mírně do kopce (průměr 2 %).

11. etapa: Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia Parmigiano, 203 km, rovinatá

středa 18. května, náročnost *

V tento den by se měli příležitosti chopit opět sprinteři. 480 nastoupaných metrů během dne je, s výjimkou časovek, nejmenší porce tohoto Gira. Na trase, která vede regionem Emilia Romagna, bude třeba dávat si v zabydlených oblastech pozor na nástrahy v podobě silničních ostrůvků, dopravních značek před nimi a podobných nebezpečí.

12. etapa: Parma - Janov, 204 km, kopcovitá

čtvrtek 19. května, náročnost ***

Peloton se stále drží v Apeninách, tentokrát závodníky prověří jejich severní část. Během dne toho sice nenastoupají tolik, jako v horkých etapách, ale po rovině také rozhodně nepojedou. První polovina je sice mírné, ale neustálé stoupání na nejvyšší bod dne Passo Bocco. Závěrečné kilometry už jsou mírné, k nim se cyklisté dostanou průjezdem několika tunely.

13. etapa: San Remo - Cuneo, 150 km, rovinatá

pátek 20. května, náročnost **

Začátek této etapy lemuje Ligurské pobřeží a je stejný jako trasa monumentu Milán - San Remo z roku 2020. Poté, co peloton zatočí do vnitrozemí, přichází nejhorší pasáž dne – stoupání na Colle di Nava s průměrem 6,8 %. Ještě předtím ale projedou cyklisté řadou tunelů. Další část dne už je více méně po rovině.

14. etapa: Santena - Turín, 147 km, kopcovitá

sobota 21. května, náročnost ****

Kratší, ale o to intenzivnější etapa. Tak popisují tento den sami organizátoři. V jeho druhé části opět dojde na okruhy, díky čemuž závodníci nastoupají metry hodné mírnějšího dne v Alpách. Během okruhu se jede na kopce Superga a Colle della Maddalena. První je dlouhý 5 km s průměrem 10 %, ale maximem ke 14. Druhý je sice kratší, ale vede skrz lesy a maximum je zde 20 %.

15. etapa: Rivarolo Canavese - Cogne, 178 km, horská

neděle 22. května, náročnost ****

A míříme do Alp. Před závěrečným týdnem, který bude již tradičně obsahovat náročné horské etapy, je tady něco na zahřátí. V druhé půlce etapy musí cyklisté zdolat tři těžká stoupání. První je dlouhé 12,3 km (prům. 6,9 %, max. 15 %), druhé 13,8 km (7,1 %, 14 %) a závěrečné, do cíle v Cogne 22,4 km (4,3 %, 11 %). Na všechny vrcholy se musí borci na kolech vyšplhat klikatými serpentinami.

Volný den

pondělí 23. května

16. etapa: Saló - Aprica, 202 km, horská

úterý 24. května, náročnost *****

Podle nastoupaných výškových metrů královská etapa letošního Corsa Rosa. Před cyklisty se vztyčí tři kopce 1. kategorie. Goletto di Cadino je název prvního vrcholu. Stoupání dlouhé téměř 20 kilometrů má průměr 6,2 % (max. 12 %). Po dlouhém sjezdu se už všichni začnou chystat na obávané Mortirolo (12,6 km, prům. 7,6 %, max. 16 %). Některé straší už jeho název, ne tak Jana Hirta, který právě v tomto stoupání v roce 2019 ujel spolu s Giuliem Cicconem zbytku startovního pole a v etapě pak skončil druhý. Tehdy se ale jelo z jiné strany. Letos po něm však následuje ještě Santa Cristina (13,5 km, prům. 8 %) a sjezd do cíle.

17. etapa: Ponte di Legno - Lavarone, 168 km, horská

středa 25. května, náročnost ****

V Ponte di Legno před třemi lety končila etapa, v níž dojel Jan Hirt druhý. Letos tady závodníci odstartují do dalšího náročného dne. Jeho těžší část přijde až v druhé polovině. V té první budou moct své schopnosti ukázat zejména sjezdaři, protože po devítikilometrovém stoupání do známého lyžařského střediska Passo Tonale následuje téměř 70ti kilometrový sjezd. Kopce ve druhé části jsou sice kratší, ale o to prudší.

18. etapa: Borgo Valsugana - Treviso, 152 km, rovinatá

čtvrtek 26. května, náročnost *

Pro sprintery, kteří dosud v horách „přežili“, je tady poslední příležitost ukázat své schopnosti. Po náročných dnech v horách přichází na řadu zase rovina, a tentokrát ani nejde o tak dlouhou etapu.

19. etapa: Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte, 177 km, kopcovitá

pátek 27. května, náročnost ****

Před závěrečným víkendem se peloton na skok podívá do sousedního Slovinska. Nejtěžším úsekem dne bude stoupání na Kolovrat dlouhé 10,3 km s průměrem 9,2 %. Etapa pak končí výjezdem na kopec dlouhý zhruba 7 kilometrů, na cyklisty ale čeká široká asfaltová cesta.

20. etapa: Belluno - Marmolada, 168 km, horská

sobota 28. května, náročnost *****

Pokud do této chvíle ještě nebude rozhodnuto, mělo by se tak stát v poslední horské etapě. Pokud nezaúřaduje počasí, měli by adepti na celkové prvenství co nejlépe zvládnout známé stoupání Passo Pordoi, které je letos ve výšce 2239 metrů nejvyšším bodem celého Gira (prémie - Cimma Copi). Dojezd je na Passo Fedaia, 14 km dlouhém stoupání s maximem 18 %.

21. etapa: Verona - Verona, 17,4 km, časovka

neděle 29. května, náročnost ***

Stejně jako poslední tři ročníky zakončí i ten letošní časovka. Dojíždět se bude, stejně jako v roce 2019, do arény ve Veroně.