Cyklistický kalendář: jarní klasiky, Giro s Čechy. Kdy se jede Tour či MS?

Kalendář nejvýznamnějších cyklistických závodů v roce 2022 10. dubna Amstel Gold Race 17. dubna Paříž - Roubaix 20. dubna Valonský šíp 24. dubna Lutych - Bastogne - Lutych 26. dubna - 1. května Kolem Romandie 6. - 29. května Giro d´Italia 5. - 12. června Critérium du Dauphiné 12. - 19. června Kolem Švýcarska 1. - 24. července Tour de France 30. července - 5. srpna Kolem Polska 4. - 7. srpna Sazka Tour 11. - 21. srpna Mistrovství Evropy 19. srpna - 11. září Vuelta a España 8. října Kolem Lombardie 9. října Paříž - Tours

Je tady jaro a s ním jako obvykle klasikářská sezona. Za sebou už nechali cyklisté prašné toskánské cesty Strade Bianche i slavné stoupání na Poggio a následný sjezd z něj při monumentu Milán - San Remo. Protrpěli si už také chladnou klasiku Kolem Flander. Před sebou mají obávané kostky ve Francii a také ardenské klasiky.

Paříž - Roubaix 2022 posunuly volby

Kostkové klasiky jsou v plném proudu. Jednorázovka Kolem Flander byla zpestřena účastí závodníka, kterého byste zde až tak nečekali. Premiérovou účast si odbyl současný král pelotonu Tadej Pogačar. Důvod je zcela jasný, chtěl potrénovat jízdu po nepříjemných kostkách, které budou letos součástí jedné z etap Tour de France, kde bude Slovinec usilovat o třetí triumf.

Série kostkových klasik je ale tentokrát přerušena jednou z těch ardenských. Obvykle hned týden po Flandrech následovalo Paříž - Roubaix. Letos je však prodleva dvoutýdenní, a to kvůli prezidentským volbám ve Fracii, které proběhnou právě o víkendu 9. - 10. dubna.

Proto Peklo severu předběhne Amstel Gold Race a na slavné úseky plné obávaných velkých kostek jako jsou Arenberský lesík, Mons-en-Pévèle a Carrefour de l’Arbre se vypraví Zdeněk Štybar a spol. až o velikonoční neděli.

Hlavní klasikářskou sezonu pak o týden později uzavře další z monumentů Lutych - Bastogne - Lutych.

Giro 2022 se dvěma Čechy?

Nebude trvat dlouho a o slovo se přihlásí první z trojice Grand Tours, kterou je Giro d´Italia. To letos, po odkladech kvůli covidu, startuje 6. května v Maďarsku, kde měla být Grande Partenza už v roce 2020. Zde se odjede jedna ze dvou časovek, vedle ní pak ještě další dvě etapy. Poté se peloton během volného dne přesune na Sicílii, kde hned dostanou příležitost ukázat svou formu vrchaři při výjezdu na Etnu.

Letošní Giro bude určené spíš pro vrchaře, z nichž by se zde měli ukázat třeba vítěz z roku 2019 Richard Carapaz, Simon Yates, ve své údajně poslední sezoně i Alejandro Valverde, Miguel Ángel López, ale třeba i český jezdec Jan Hirt. Vedle nich by si měl poprvé italskou Grand Tour vyzkoušet třeba i Mathieu van der Poel. A svou misi vyhrané etapy na všech Grand Tours by chtěl dokončit Zdeněk Štybar.

Pouhé dvě časovky, a to ještě poměrně krátké (9 a 17 kilometrů) jsou důvodem, proč domácí fanoušci tentokrát neuvidí svou hvězdu Filippa Gannu. Naopak se dočkají legendárních vrcholů, jako již zmíněná Etna, Marmolada, ale třeba i Mortirolo. Vítěz bude korunován 29. května ve Veroně.

Tour de France 2022 s kostkami

Hlavním kandidátem na žlutý dres v Paříži bude vítěz předchozích dvou ročníků Tadej Pogačar. Znovu bude muset ale perfektně zvládnout třítýdenní nástrahy, které započnou 1. července v dánské metropoli Kodani, kde se, stejně jako to bylo s Girem a Maďarskem, mělo startovat už v roce 2020. Tam bude zrádný hlavně přejezd dlouhého mostu mezi městy Korsör a Nyborg, kde bude rozhodovat vítr. Po třech dnech se Stará dáma přesune už na své tradiční území a začínat se bude ve Flandrech.

Právě tady sehrají hlavní roli po čtyřech letech kostky. Nyní mezi Lille a Arenbergem. Pověstného Arenberského lesíku se však Pogačar, Roglič a další bez zkušeností z Paříž - Roubaix obávat nemusí. Naopak mohou některé, zejména sprintery, vylekat náročná stoupání. Organizátoři opět zařadili legendární vrcholy jako Planinu krásných dívek, hlavně pak ale Galibier a Alpe d´Huez.

Hlavní soupeři o žlutý trikot jsou v tuto chvíli jasní, usilovat o něj budou opět Slovinci. Z týmu Ineos by se jim v tom měl snažit zabránit Adam Yates. Zajímavý bude znovu i souboj o zelený dres pro nejlepšího sprintera, který bude chtít získat vedle tradičních rychlíků jako Sam Bennett, Fabio Jakobsen i Wout van Aert.

Vuelta 2022 odstartuje v Utrechtu

Často se jí říká Popelka mezi podniky Grand Tour. Přichází na řadu až jako poslední, pro některé závodníky bývá ale důležitá v celkovém hodnocení sezony. Své o tom ví její trojnásobný vítěz Primož Roglič.

Zatímco v předchozích ročnících zamířila přes hranice maximálně kousek do Andorry či Francie, tentokrát se organizátoři i cyklisté vydají mnohem dál. Začíná se 19. srpna v nizozemském Utrechtu. Stejně jako její předchůdkyně, zdrží se Vuelta v cizině na svém startu tři dny.

Po rovinatém úvodu a dnu přesunu už se dostanou ke slovu vrchaři a zdatní klasikáři.

Začíná se v Baskicku, odkud cyklisté přejedou přes Kantábrii do Asturie, kde je čekají dvě etapy včetně té s novinkou Colláu Fancuaya. Během tohoto dne nastoupají závodníci 3300 výškových metrů.

Znovu peloton zavítá také do Murcie, rodiště Alejandra Valverdeho, pro kterého to bude velmi nostalgický závod, protože by se zde měl na domácí půdě loučit s dlouhou a úspěšnou kariérou. Po roční pauze s dojezdem do Santiaga de Compostela se bude letos končit opět v Madridu, konkrétně 11. září.

MS v cyklistice 2022: za duhou až do Austrálie

Vyrovnat rekord tří titulů mistra světa v řadě, který drží Peter Sagan, se bude letos snažit Julian Alaphilippe, který získal duhový trikot v předchozích dvou letech. Tentokrát pro něj ale bude muset vyrazit dost daleko, až do Austrálie. Světový šampionát tentokrát hostí město Wollongong.

Závodní trať bude směsicí dlouhých rovin po pobřeží, prudkých stoupání a technických pasáží ve městě. Mužský závod bude dlouhý 267 km, ženy ujedou 164. Na okruhu, který muži pojedou 12x a ženy 6x, čeká stoupání na Mount Pleasant (119 m n. m.) a Mount Keira (473 m). A kdy že se jede? MS se letos koná v termínu 18. - 25. září.