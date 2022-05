Giro: Maďarsko, brutální hory a málo časovek. Čech se těší na Alpy

Je to tady, první Grand Tour této sezony začíná. Giro d´Italia bude letos brutální. Alespoň to naznačují i samotní sportovní ředitelé, kteří mají vždy etapy předem důkladně nastudované a mnohdy některé i projeté. „Letošní Giro bude velkou výzvou,“ prohlásil třeba Valerio Piva, sportovní ředitel Intermarché-Wanty-Gobert. Právě za tento tým startuje jediný český účastník Jan Hirt. Ten jako vždy očekává zejména poslední týden v Alpách. Na co se můžete těšit dál?