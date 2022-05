Etna pohřbila naděje Astany. Na čem se dohodli první a druhý muž etapy?

Lennard Kämna a Juan Pedro Lopéz mezi sebou měli tichou dohodu během závodu na Giro d´Italia • FOTO: ČTK / AP / Fabio Ferrari Sicilská sopka potvrdila svou důležitost v závěrečném zúčtování. A to je 105. ročník Giro d´Italia stále na svém začátku. Po úterku už je ale jasné, že se o prvenství určitě nebudou ucházet lídři kazašské Astany Miguel Ángel López, který odstoupil, ani Vincenzo Nibali, jenž byl na „svůj domácí“ vulkán krátký. Z bojů o prvenství vypadl i vítěz z roku 2017 Tom Dumoulin. Podle předpokladů se také převlékal růžový dres.

Letošní ročník slavné italské Grand Tour nabízí pouhé tři dojezdy na vrchol stoupání v horských etapách. Jeden už mají cyklisté za sebou. A jak se čekalo, celkového vítěze výjezd na Etnu ještě neprozradil, ba ani příliš nenaznačil. Ovšem ukázalo se, kdo to rozhodně nebude. Etapa po cestovním dnu navíc přinesla i pár dramatických okamžiků. Českého fanouška naopak může těšit, že vrchař Jan Hirt držel tempo s lídry na celkové pořadí až do poslední chvíle. Cílem projel 20 sekund za nim

Van der Poelovo utrpení I jemu samotnému bylo jasné, že v etapě se závěrečným třiadvacetikilometrovým stoupáním by byl zázrak, kdyby udržel růžový trikot lídra Giro d´Italia. Mathieu van der Poel sice v úvodu dne předvedl sympatický nástup, to ale jen aby usnadnil týmovému kolegovi dojet do denního úniku. Pak už se zařadil do pelotonu a čekal, až to přijde. A přišlo. Jakmile se cesta zvedla směrem k Etně, vytvořili si sprinteři a MVDP vzadu skupinku, která nic nehrotila a jela si vlastním tempem. Jen náročný kopec přežít. Do cíle dojel muž v růžovém se ztrátou téměř 23 minut. Ještě o 13 minut později protnul cílovou pásku Mark Cavendish, vítěz nedělního sprintu.

Tichá dohoda mezi vítězi Oba byli součástí denního úniku, který se vytvořil po zhruba dvaceti kilometrech závodu. Trvalo ale ještě podstatně déle, než se Lennard Kämna a Juan Pedro López vyprofilovali jako adepti na etapový triumf a také pozici lídra Gira. Celé to začal závodník týmu Trek-Segafredo López svým útokem 12 kilometrů před cílem. „Snažil jsem se zaútočit v té nejtěžší části, protože tam můžete udělat odstup. Ale Kämna mě dojel pár kilometrů před cílem,“ popsal situaci nynější muž v růžovém. Když ho Němec z celku Bora-hansgrohe dostihl, bylo vidět, že se krátce o něčem baví. „Měli jsme takovou tichou dohodu,“ řekl pak s potutelným úsměvem. Bylo jasné, oč šlo: Ty si necháš etapu, já budu mít maglia rosa. A přesně tak to i dodrželi. Vítězství oslavil Kämna, v růžovém ve středu pojede López.

Ztráty a ještě větší ztráty Na sicilskou etapu určitě nebudou rádi vzpomínat v týmu Astana Qazaqstan. Ačkoliv se nezapletl do žádného pádu, zhruba po třiceti kilometrech etapy si to jejich lídr Miguel Ángel López namířil do auta sportovního ředitele a ze závodu odstoupil. Podle týmu je důvodem zranění kyčle. S tím nejspíš kolumbijský vrchař už do Gira odstartoval. Ani další ze zkušených mužů kazašské sestavy ale o celkové prvenství bojovat nebude. Ve stoupání na Etnu, které jakožto rodák z Messiny důvěrně zná, neudržel Vincenzo Nibali tempo se skupinou jezdců na celkové pořadí a dojel 2:15 minuty za nimi. Ztráty však počítají také v týmu Jumbo-Visma, kde Tom Dumoulin odpadl ještě dřív než Nibali a dojel víc než osm a půl minuty za Simonem Yatesem a spol. „Prostě se necítím dobře, to je vše. Připravil jsem se, přijel jsem v nejlepší formě, jak to šlo. Ráno jsem se cítil fajn, ale prostě nemám nohy. Nevím…“ soukal ze sebe zoufale nizozemský lídr a vítěz z roku 2017.