Risk řidiče motorky na Giru! Zavadil o zídku a smetl čtyři závodníky

Matteo Sobrero se na podiu raduje v dresu pro nejlepšího závodníka do 25 let • Reuters

Závodní při letošním ročníku Gira zavítali do Maďarska • ČTK / AP / Fabio Ferrari

Drsné záběry nabídl hned úvod úterní etapy Giro d´Italia, ve které se cyklisté „šplhali“ na sicilskou Etnu. Nezodpovědný řidič doprovodné motorky příliš riskoval, zavadil o zídku na okraji silnice, která ho vymrštila přímo mezi závodníky v pelotonu. Nejvíc postiženým byl Roger Kluge, jehož kolo zůstalo pod motorkou. On sám zázrakem vyvázl bez větších problémů a etapu dokončil.

Sami cyklisté si na to často stěžují. Doprovodné motorky se mnohdy mezi jezdci pohybují tak nebezpečně, až mají muži na kolech strach o své zdraví. V úterý se na italském Giru potvrdilo, že nejde o snahu závodníků upoutat na sebe pozornost.

Do cíle zbývalo 160 ze 172 kilometrů dlouhé etapy, čili téměř celý den. Vepředu se někteří cyklisté snažili dostat do úniku dne, ale hlavní balík jel více méně pohromadě. A projížděl po silnici, jejíž levý okraj lemovala zhruba půlmetru vysoká zídka.

V tom se v balíku objevila jedna z doprovodných motorek, jejíž řidič se snažil procpat úzkou mezerou mezi zídkou a pelotonem. Jenže nezvládl řízení, najel do zídky, která ho vymrštila doprava a on smet čtyři cyklisty. Nejhůř dopadl Roger Kluge z týmu Lotto-Soudal, jehož kolo zůstalo pod motorkou a on pak musel čekat na nové. Naštěstí dopadl hůř bicykl než belgický závodník, který etapu dokončil spolu s dalšími sprintery na chvostu pelotonu.

Rozhodně nejde o první případ střetu závodníka s motocyklem. Z těch, které uvízly v paměti cyklistických fanoušků asi nejvíc, to byla kolize čerstvého mistra světa Juliana Alaphilippa na podzimní edici klasiky Kolem Flander v roce 2020. Tehdy šlo především o nepozornost samotného Francouze, jejímž výsledkem bylo jeho zlomené zápěstí.

O motorkách má co říci také čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome. Jeho běžecká etuda při výjezdu na Mont Ventoux v roce 2016 se zapsala do historie Tour de France i celé cyklistiky. Jejím důvodem tehdy byla také srážka s motorkou, která v davu fanoušků v kopci prudce zabrzdila, což Froome nečekal, narazil do ní a při tom zlomil rám svého kola.