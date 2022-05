Nešvar Gira: sprinteři končí během závodu. Protizbraň narušují výjimky

Po prvním závodním bloku v Itálii chybělo v pelotonu Giro d´Italia už deset závodníků. A v tomto týdnu přišel o tři další. Byl mezi nimi i elitní sprinter Caleb Ewan, pro kterého už jde v podstatě o zvyk. Extrémně náročný závěrečný blok není ničím, co by ho lákalo. Co na to říkají organizátoři a jak to vypadá s multitalentem Mathieu van der Poelem, který loni nedokončil Tour de France?

Pohled do itineráře posledního týdne slavného třítýdenního etapového podniku Giro d´Italia přináší pro mnohé sprintery jedinou otázku: Stojí mi za to se tady takto dřít a trápit v horách, když pro nás rychlíky je vyčleněná už jen jedna etapa? Caleb Ewan, jeden z nejrychlejších mezi rychlými, si odpověděl už ve středu večer: Za tu námahu to nestojí, končím. Přitom na letošním Corsa Rosa nepřipsal žádné vítězství a šance ještě v tomto týdnu byla.

Obzvlášť v případě australské „Kapesní rakety“ jde ale o zcela běžnou věc. Na italské Grand Tour startoval popáté a nedokončil ji ani jednou!

„Tohle je ale docela běžné, a někdy nejen u sprinterů. Někteří to berou jako přípravu na další závody. Na Giru je to nejvíc, tím, jak je na začátku sezony. Zejména sprinteři, kteří chtějí jet i Tour de France, jedou jen na první polovinu. Jednak aby měli šanci vyhrávat etapy, ale i aby dobře potrénovali a měli závodní zátěž, která se těžko získává jinde. Zároveň i pro tým je důležité, aby měli nejlepšího jezdce na co největším počtu závodů,“ vysvětluje Petr Vakoč, bývalý silniční profesionál, který se nyní věnuje maratonským závodům na horských kolech.

Ve své poslední sezoně v týmu Alpecin-Fenix zažil i jednu kuriózní věc. „Hodně specifická situace bylo loni s Mathieu van der Poelem, kdy jsem asi poprvé zažil, že by někdo vzal Tour de France jako přípravu na olympiádu. V tomhle je známá Vuelta, že spousta lidí tam jede, aby měli co nejlepší formu na mistrovství světa,“ dodává cyklista, který závodil i za belgický Quick-Step.

Odstupování bez zdravotních příčin však nevidí vůbec rádi organizátoři. „Na druhou stranu hlavně na Giru se nemůžou divit. Kdyby dali do posledního týdne dvě tři sprinterské etapy, bylo by to jiné. Když je z posledních sedmi etap jedna sprinterská, ti kluci nemají důvod se trápit v horách,“ připomíná Vakoč zásadní fakt.

Organizátorům se snaží pomoci bojovat proti tomuto nešvaru i Mezinárodní cyklistická unie (UCI). V pravidlech totiž zavedla, že jezdec, který odstoupí z etapového závodu, se po dobu jeho konání nesmí zúčastnit žádného jiného cyklistického klání. „Ale třeba když Tom Boonen jel Giro, ze kterého odstoupil, a v posledních dnech Gira se jelo Kolem Belgie, tak měl výjimku a už v Belgii závodil,“ doplňuje Vakoč i existenci výjimky z tohoto pravidla.

Není tedy vyloučeno, že už do sobotní etapy nenastoupí další ryzí sprinteři. Na co je však zvědavá spousta fanoušků, je, zda až do cíle ve Veroně dojede Van der Poel. I pro něj bude závěrený týden pořádnou zkouškou, kterou však měl cyklistický univerzál v plánu poprvé v kariéře podstoupit.

„Vypadá to, že opravdu dokončit chce, že se v posledních etapách šetří. Ale myslím, že se šetří i celý tým. Já ho znám, vím, jaký je vždy rozdíl mezi tím, co chce dělat Mathieu, co mám v nátuře, a jak na to kouká tým a trenéři. Musí ho často hodně brzdit,“ přibližuje Vakoč, který s nizozemskou hvězdou strávil v týmu dva roky.

„Určitě teď musí trpět. On chce vyhrávat, závodit. Já vím, jak je to těžké pro mě, když mi někdo řekne: Dneska to jedeš jen objet. A to nemám takovou zabijáckou náturu jako on,“ usmívá se český cyklista.