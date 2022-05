Giro řeší kuriózní zranění. Co dál se šampaňským? V ohrožení i hvězda

Giro d´Italia ovládl trochu strach. Alespoň co se ceremoniálu na stupních vítězů týká. Muž v růžovém Juan Pedro López bral na oslavu dalšího dne v dresu lídra závodu šampaňské (nebo šumivé víno) už odzátkované a jen lehce s ním pokropil asi tak metr plochy před sebou. Vedoucí muž bodovací soutěže Arnaud Démare si zase svou lahev na pódium přinesl originálně zašpuntovanou a vůbec ji ani neotevřel.

Proč tato obava či opatrnost? Důvod je zcela jasný. Vítěz úterní etapy Biniam Girmay totiž právě při otvírání flašky utrpěl zranění oka, když špunt vylétnul dřív, než Eritrejec předpokládal a on už nestihl uhnout. Kvůli tomuto zranění už rychlík týmu Intermarché-Wanty-Gobert ve středu do závodu nenastoupil a Giro pro něj skončilo.

„Zranění jako toto se tady nepřihodilo celou řadu let,“ hájil se pak pro server Cycling News šéf organizátorů Mauro Vegni.

Jenže i hvězda světové cyklistiky Mathieu van der Poel poukázala na možné nebezpečí na pódiu. „Viděl jsem tento incident až později. Ale i mně se první den v Maďarsku stalo něco podobného. Naštěstí mě to ale netrefilo do oka. Organizátoři by možná měli korek trochu povytáhnout nebo něco podobného, protože to jde ven opravdu velmi snadno. Je to skutečně trochu nebezpečné. Toto není způsob, kterým byste chtěli končit na Giru,“ zamyslel se Van der Poel.

A hlavy, jak situaci řešit, si už lámou také pořadatelé. „Přemýšlíme, jak věci zlepšit a udělat je bezpečnějšími, aniž by to ovlivnilo moment oslav na pódiu, sponzory a sport,“ prohlásil Vegni.

Zároveň ale řekl, že v případě Van der Poela šlo o jinou situaci. „Ano, stalo se mu něco podobného, ale on lahví zatřásl. Zatímco u Biniama Girmaye všichni viděli, že se nad lahev jen naklonil a špunt vystřelil v ten samý moment.“

Girmayovo zranění samo o sobě tolik nebezpečné není, jak ještě v úterý ujistil týmový lékař. „Aby se však minimalizovalo riziko expanze krvácení a zvýšení nitroočního tlaku, důrazně mu doporučujeme, aby se vyhnul fyzické aktivitě. Naší prioritou je závodníkovo zdraví, a proto jsme se s ním a sportovními řediteli dohodli, že Biniam pokračovat nebude,“ řekl Piet Daneels.

Tým, za který jede toto Giro i český cyklista Jan Hirt tak přišel o jednoho z osmi závodníků. Středeční etapu, ve které vyhrál ve sprintu Ital Alberto Dainese z týmu DSM zvládli bez potíží.

Ve čtvrtek celý peloton uctí památku Woutera Weylandta, který v roce 2011 ve sjezdu z Passo del Bocco, přes který se také pojede, havaroval a přišel o život. Cyklisty čeká opět dlouhý den, kopcovitá etapa z Parmy do Janova měří 204 kilometrů.