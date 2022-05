Top 10 na dohled. Probuzený Hirt jede o smlouvu, přichází nejtěžší dny

PŘÍMO Z ITÁLIE | Česká naděje na umístění v elitní desítce na jednom z třítýdenních etapových závodů stále žije. Dokonce je i celkem velká. Jan Hirt je před posledním volným dnem, a hlavně rozhodujícím náročným týdnem v průběžném pořadí na 12. příčce, jeho ztráta na tu desátou je 1:14 minuty. Co jeho i ostatní čeká v závěrečném týdnu? A co se u českého vrchaře změnilo, že po letech zase tuto metu atakuje?

Podstatné je to, že po letech má česká cyklistika znovu naději na umístění svého závodníky v top 10 celkového pořadí na třítýdenním závodu. Konkrétně na italském Giru takový úspěch slavil Leopold König před sedmi lety (6. místo). Zatím posledním Čechem mezi elitou byl Roman Kreuziger na Tour de France v roce 2016 (10. místo). Sám Hirt pak o rok později na Corsa Rosa skončil 12. To je zatím jeho nejlepší umístění na podnicích Grand Tour, tedy trojici třítýdenních závodů: Giro d´Italia, Tour de France a Vuelta a Espaňa. Dobrá zpráva je, že by ho mohl i vylepšit.

Českého příznivce cyklistiky musí zatím letošní Giro bavit. Hirt se při něm drží často až do konce etapy, někdy její velkou část, se skupinou hlavních favoritů. To jednak u něj v předchozích dvou letech k vidění moc často nebývalo, ale hlavně vůbec český závodník se na takových pozicích už několik let nevyskytoval.

Příčin je hned několik. Belgický tým Intermarché-Wanty-Gobert-Matériaux angažoval nového trenéra Ioannise Tamouridise, se kterým si Čech rozumí. A ten se mu snaží vštěpovat, že výkonnost má dostatečně dobrou na to, aby o desítku na Grand Tour usiloval.

Už předtím si ale Hirt srovnal v hlavě, že by si rád závodění ještě také užil a nechtěl prožívat trápení, jaké na něm bylo znát v minulých dvou letech.

Tyto dvě věci vedly ke třetí, kterou byla změna přípravy na důležité závody. Před týdenním etapákem Kolem Ománu strávil tři týdny na vysokohorském soustředění v Kolumbii, odkud přijel rovnou na závod. Výsledek? Vyhrál tam jednu etapu, v jedné skončil druhý a navíc ovládl i celkové pořadí. A tak nebyl důvod stejný model nepoužít také před Girem.

Opomenout nesmíme ani fakt, že rodák z Moravské Třebové jede letos o smlouvu a tím pádem o budoucnost na další roky. Dvouletý kontrakt v belgické stáji mu vyprší na konci tohoto roku.

Všechny zmíněné faktory vedly právě k tomu, že Hirta můžeme nyní vídat ve společnosti aktuálně vedoucího Richarda Carapaze, druhého v pořadí Jaie Hindleyho, Vincenza Nibaliho, Joaa Almeidy a dalších světových hvězd.

„Nevím, jak to popsat, prostě to nějak přišlo. Poslední roky mě nebavily, byl jsem zlomený, naštvaný na všechno. A když vás to nebaví, tak vám to ani nejde, nechce se vám někde se tlačit,“ popsal v cíli etapy, ve které dojel opět ve skupině Carapaze a dalších.

Před sebou mají cyklisté závěrečný týden, ve kterém přijdou rozhodující etapy a útoky. Dobrou zprávou je, že právě třetí týdny šly v předchozích letech Hirtovi z celé Grand Tour skvěle. A jak prozradil, cítí se i teď, po náročné sobotě, docela dobře. „Čeká nás teď volné pondělí, ale asi by mi bylo celkem jedno, jestli by se jelo s nebo bez volného dne. Kdyby to bylo bez, jelo by se třeba celkově pomaleji. Ale myslím, že bych trpěl asi míň než většina,“ přemýšlel český vrchař.

Už v úterý přijde na řadu jeden z nejtěžších dnů s, Hirtovi moc dobře známým, Mortirolem v itineráři. Před třemi lety se v etapě právě s tímto náročným stoupáním propracoval do úniku s vítězem Giuliem Cicconem, který pak českého jezdce v závěru přespurtoval.

Podle toho, co organizátoři cyklistům připravili, to vypadá, že o vítězi, a tím pádem i o dalším pořadí, se bude rozhodovat v pátek a hlavně v sobotu, kdy je dojez této pětihvězdičkové, čili nejtěžší etapy, na známé Marmoladě (Passo Fedaia). K němu se navíc dostanou před další legendu Gira – Pordoi.

Ta největší zábava na italské Grand Tour tak teprve přijde a její součástí bude znovu po letech i český cyklista.