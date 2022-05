Hirt o rozhodujícím týdnu Gira: Jít do úniku? Je to možné, uvidíme

PŘÍMO Z ITÁLIE | V průběžném pořadí sice klesnul o příčku níž, ale stále je cyklista Jan Hirt v dosahu elitní desítky. V pondělí si trochu orazí během volného dne a v úterý se pustí do bitvy závěrečného týdne Giro d´Italia. Týdne, ve kterém bývá český vrchař tradičně hodně silný. I v neděli dojel do cíle se skupinou hlavních favoritů, navíc to bylo po extrémně náročné etapě v sobotu, po níž byl hodně vyčerpaný.

Od neděle se čekalo, že by mohla být opět náročným dnem, nakonec to ale nebyla taková divočina, že?

„To ne. Byla to docela klidná etapa.“

Mohl to způsobit i pád v úvodu dne, ve kterém byl i muž v růžovém Richard Carapaz? Že poté Ineos Grenadiers nijak nebláznili?

„Nevím. Spíš je uklidnilo, že v úniku nebyli nebezpeční lidé. Šlo o to, že by Ineos třeba mohl jet na etapu. Ale Ineos i Bora-hansgrohe, která rozpoutala sobotní peklo, jely defenzivu.“

Jak se vám po sobotě povedlo zregenerovat?

„Cítil jsem se dobře, takže to bylo v pohodě.“

Máte zatejpované koleno…

„To už je taková prevence.“

Co vám pomáhá po náročné etapě, jako byla ta sobotní?

„Masáž a najíst se. Nic moc jiného se vymyslet nedá.“

V pondělí vás čeká volný den. Pojedete během něj na kole, nebo budete spíš odpočívat?

„Něco objedu, tak hodinu, hodinku a půl.“

Díky povedenému útoku zpět do elitní desítky skočil Guillaume Martin, nicméně rozdíly jsou stále malé.

„On to tak dělá každou Grand Tour. Jeden den odpadne, pak zase odskočí dopředu a vrátí do pořadí. Stejně tak tam únikem může skočit ještě i někdo jiný.“

Třeba i vy? Do úniku by vás se ztrátou na lídra 9:16 minuty mohli už pustit, ne?

„To je také možné. Uvidíme. Ale Domenico Pozzovivo je pátý, je na tom dobře, a také potřebuje mít k sobě někoho vepředu, kdyby se něco dělo.“

V minulosti jste nemíval problémy s etapami po volných dnech, na rozdíl od jiných. Takže pro vás není problém znovu se zahřát do provozní teploty?

„Myslím, že ne, že mi to tolik nevadí. Bude to i tím, že už to začíná být třetí týden, že by mi bylo celkem jedno, jestli by se jelo s nebo bez volného dne. Kdyby to bylo bez, jelo by se třeba celkově pomaleji. Ale myslím, že bych trpěl asi míň než většina.“

Váš řecký trenér Ioannis Tamouridis vás chválil, jak letos dokážete jezdit soustředěně, všechno si hlídáte. Je to změna v hlavě? Loni jste říkal, že se nedokážete soustředit tři týdny, ale teď jste stále vepředu, hlídáte si klíčové momenty. Nebude to jednoduché, ale jde to…

„Jak kdy. Nevím, jak to popsat, prostě to nějak přišlo.“

31 let byl zlomový věk?

„To ne, ale poslední roky mě nebavily, byl jsem zlomený, naštvaný na všechno. A když vás to nebaví, tak vám to ani nejde, nechce se vám někde se tlačit.“

Takže tím, že vás to teď baví, jak jste na začátku roku prohlásil, přišla i tato změna?

„Je to asi přirozené. Když do něčeho nedáváte 100 procent, tak je to pak vidět.“