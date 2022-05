Strašák Gira: Mortirolo neboli smrtící hora. Extrémní kopec, tvrdí experti

Smrtící hora. Tento význam má název Mortirolo. Že nejde jen o plané řeči, ví moc dobře mnozí cyklisté závodící na italském Giru. Historicky toto pojmenování získal zdejší pas jako připomenutí krveprolití při bojích za Karla Velikého v 8. století našeho letopočtu. Krev zde ale cedí od roku 1990 také cyklisté závodící na Corsa Rosa. A mnozí jistě proklínají moudré hlavy, které s nápadem zařadit do itineráře toto brutální stoupání tehdy přišli.

Důvodem bylo to, že na blízké Gavii býval, a stále bývá, v tomto jarním období ještě sníh, který mnohdy přejezdu Gira zabránil. A jestli něco organizátoři podniků Grand Tour nesnáší, pak je to rušení celých, nebo jen částí etap. Mortirolo jim přišlo jako dobrá varianta, jak se této potíži vyhnout.

Tolik z historie, a teď pojďme do současnosti. Úterní etapa, která startuje v Salu, je dlouhá 202 kilometrů. Během ní závodníci nastoupají 5250 výškových metrů, což je nejvíc na 105. ročníku Gira. Zaručeně nejtěžším stoupáním je zde Mortirolo, i když jen to samotné tento den tak náročným nečiní. Nicméně je jeho obávaným bodem.

Kopec je dlouhý 12,6 kilometrů s průměrným sklonem 7,6 % a maximem 16 %, kterým začíná horní, nejprudší dvoukilometrová část kopce. Zde je průměr 9,6 procenta. Když jezdci vystoupají na jeho vrchol, jsou ve výšce 1854 metrů nad mořem.

Na tento kopec má dobré vzpomínky český závodník Jan Hirt, který právě na něm ujel společně s Giuliem Cicconem zbytku startovního pole a nakonec byl v etapě druhý. Tehdy se jelo z opačné, náročnější strany. Tedy to, co tehdy vyjížděli nahoru, budou nyní sjíždět a naopak.

„Ono je to asi jedno, z které strany se jede. Silnice je tam úzká z obou stran. Taky záleží na tom, jak velká skupina tam dojede. Pokud bude lidí pohromadě víc, tak to bude samozřejmě špatné, ale myslím, že nebude velká skupina,“ je přesvědčený Hirt.

Český vrchař si však zároveň myslí, že na Mortirolu se ještě útočit nebude. „Klíčový útok podle mě přijde až na tom kopečku poté,“ zmiňuje stoupání Teglio.

Zkušenosti s Mortirolem, i když převážně právě z jeho náročnější strany, mají i další Češi.

„Určitě je to etapa, která může rozhodnout o vítězi. I když je to z druhé strany, je to pořád stejně vysoký kopec s relativně ne tak těžkým profilem, ale pořád tam někde ty metry musíte najet. Je pravda, že se nejede z nižšího údolí. Ale i tak je tam silnice nahoru i na sjezd dost úzká,“ přibližuje Leopold König , který své poznatky získal při své jediné účasti na Giru v roce 2015. Tehdy skončil na této Grand Tour celkově šestý.

„Vzpomínám, že když to vyjedete na hraně a musíte to na hraně i sjet, tak to není vůbec příjemné. Mě to stálo dost sil a dost soustředění sjet ho stranou, kde se teď bude stoupat. Takže jsem na to sám zvědavý,“ dodává jediný český cyklista, kterému se podařilo být v top 10 celkového pořadí na všech třítýdenních etapových závodech.

Hirt v úterý nebude jediným Čechem, který Mortirolo zdolá. Ten druhý, René Andrle, to bude mít o dost jednodušší. Pojede ho totiž jako sportovní ředitel týmu Israel-Premier Tech v autě. Během své závodní kariéry si ho ale vyjel i na kole.

„Nikdy jsem ho sice nejel během závodu, ale je to úplný extrém. Jak nahoru, tak dolů úzká silnice, extrémně těžký kopec. Tam jak někdo odpadne, ztratí v pohodě pět deset minut za kopec a pak je tam nebezpečný sjezd, úzký. I z druhé strany je to pořád těžké,“ říká.

I s ohledem na náročnost startuje úterní etapa už v 11 hodin. Předpokládaný dojezd je kolem páté hodiny odpledne. A pozor! Stejně jako před třemi lety, kdy se zde ukázal Hirt, hlásí předpověď na Mortirolu déšť. Ten může závodníkům činit potíže hlavně při sjezdu. Bude se na co dívat.