Hirt o šílené etapě na Giru: Suverénně nejtěžší. Takový masakr jsem nečekal

Dvanáctá příčka na Giro d´Italia. To bylo zatím nejlepší umístění (v roce 2017 celkové) Jana Hirta v třítýdenním etapáku, který mu sedí ze všech tří Grand Tours nejvíc. V sobotu ho navíc o jedno místo vylepšil a může jít ještě výš. Do top 10, kterou v tuto chvíli uzavírá legendární Alejandro Valverde, mu chybí 10 sekund. Hirt na lídra závodu ztrácí 9:16 minuty. A třetí týden mívá český vrchař vždy nejlepší.

Záležet ale bude také na tom, jak se vypořádá s nedělním horským dnem, který uzavře druhý blok závodění v Itálii. Etapu s cílem v Turíně totiž udělali nesmírně těžkou především závodníci týmu Bora-hansgrohe a později i úspěšným útokem na růžový dres lídra Richard Carapaz.

Kolik jste v sobotu na trati nechal sil?

„Hrozně moc. Tohle byl zatím suverénně nejtěžší den letošního Gira. Při nájezdu do posledního kola jsem tam zůstal sám a pak jsem se tam trápil úplně sám, protože byli daleko, jak vepředu, tak i vzadu, nevěděl jsem, co dělat. Bylo to blbý.“

Čekali jste, že to může být tak divoká jízda? Navíc když v neděli je na programu horská etapa v Alpách?

„Čekali jsme, že to bude hrozně těžký den. Ale že to bude až takový masakr, to ne.“

Nakonec to nebyl Ineos s Carapazem, ale Bora-hansgrohe, kdo tohle šílenství rozpoutal.

„Tím zaskočili všechny. Bylo to v momentu, kdy jsem si zrovna bral z auta tři bidony, dva do košíku a jeden na záda, takže jsem v tu chvíli zůstal vzadu. Musel jsem tam hodně zariskovat ve sjezdu a pak jsem ztratil strašně moc sil v prvním kopci při nájezdu na okruh.“

Bylo také velké vedro, jak jste se popral s tímto faktorem?

„Byla to právě kombinace všech těchto věcí. Takže fakt hrozně těžký den.“

Šlo profilem spíš o klasikářskou etapu, které vy zase tak často nejezdíte. Takže to byla nejtěžší klasika vaší kariéry?

„Ano, ale hlavně tím, že jsem tam zůstal sám, jak už jsem říkal. Bylo by to o dost jiné, kdybych se s někým mohl protočit. Ani nevím, kolik to bylo kilometrů, co jsem jel sám…“

Třicet dva…

„No… Prostě jsem se tam trápil.“

V celkovém pořadí jste se však posunul ze 14. na 11. místo, jen 10 sekund od Top 10. To není špatné.

„V neděli je ale další těžký den a klidně může někdo zaplatit za to, jak se teď vydal. Ale klidně to můžu být i já. A zase se to přesype.“