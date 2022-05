Hirt zvládl stoupání, elitní šestka je blízko: Jen ať to brutálně nebolí

PŘÍMO Z ITÁLIE | To nejtěžší už mají za sebou. Cyklisté na Giro d´Italia zdolali královskou etapu. Jana Hirta a další tak už čeká jen v neděli časovka ve Veroně. Český vrchař jel i šílené stoupání na Marmoladu (Passo Fedaia) skvěle a cílem projel na 14. příčce. Navíc najel další cenné desítky sekund na Emanuela Buchmanna, čímž si upevnil své 6. místo v průběžném pořadí. „Věděl jsem, že na páté už se neposunu, tak jsem Fedaiu jel tak, aby to brutálně nebolelo,“ přiznal v cíli.

České umístění v top 10 jedné za tří Grand Tours je po šesti letech zase na dosah. Naposledy byl na 10. příčce Tour de France Roman Kreuziger v roce 2016. A teď, jedinou etapu před koncem Giro d´Italia 2022, je průběžně šestý Jan Hirt. Ten má navíc do časovky na 17 kilometrů na sedmého Emanuela Buchmanna celkem pohodlný náskok. A přesto, že má za sebou náročný horský den, do souboje s chronometrem se ještě vyhecuje. I když je tu jedno ALE.

V sobotní etapě nakonec nechal peloton úniku pohodlný náskok. Jak těžký byl tento den v pelotonu?

„Čekal jsem, že to bude horší, ale všichni už jsou evidentně unavení. Týmy nemají takovou sílu, že by tam měly čtyři lidi, kteří by to dokázali úplně roztrhat. Takže se dlouho jelo tempo.“

Závodníci Bahrain-Victorious s Mikelem Landou, který ztrácel na Richarda Carapaze přes minutu, se snažili něco vymyslet, ale nakonec to byla Bora-hansgrohe, kdo měl nejlepší plán.

„Právě. Taková síla, jakou míval třeba dřívější Ineos, tu není. Nic takového teď neexistuje.“

Na Fedaie jste se dlouho držel ve skupině favoritů v elitní šestici. Jak se vám jelo?

„Jakž takž. Něco mi tam trošku chybělo, ale nebylo to celkově špatné.“

Podařilo se vám ujet Pellovi Bilbaovi i Vincenzu Nibalimu…

„Nemyslím si ale, že bych ještě mohl skočit na 5. místo. Oba jsou lepší v časovkách než já. Takový posun už nevidím. Ale něco jsem najel na Buchamnna, šesté místo bych neměl ztratit.“ (na Bilbaa teď Hirt ztrácí 12 sekund, náskok na Emanuela Buchmanna je 2:11 minuty – pozn. red.)

Co říká na konci třítýdenního závodění tělo?

„Samozřejmě jsem unavený, ale to jsou všichni.“

S jakým plánem váš tým Intermarché-Wanty-Gobert do této etapy šel?

„Aby tam ostatní kluci zůstali co nejdéle se mnou a Domenicem Pozzovivem, jinak nic. Pak čekat na poslední kopec a tam se uvidí. Vydrželi s námi do půlky Pordoie (prostředního stoupání).“

O druhé půlce Marmolady se říká, že může být likvidační. Pocítil jste tam i nějakou krizi?

„Vyloženě krizi ne. Jel jsem takové relativně příjemné tempo, aby to extrémně nebolelo, protože jsem cítil, že na páté místo nebo na vítězství v etapě to nebude. Jel jsem tak, aby bolest nebyla brutální, ale zároveň abych neztratil moc do časovky.“

V závěrečném kopci bylo několik českých vlajek. Měl jste tady i příbuzné?

„Jo jo, byli tady mamka, otec i bratr a pár kamarádů. Ale viděl jsem jenom otce někde v půlce kopce.“

Už vám dochází, že jste šestý na Grand Tour?

(usměje se) „Dochází, je to fajn. Když vezmu, co bylo vloni, tak bych si nikdy nepomyslel, že ještě někdy udělám top10 na Grand Tour.“

Jai Hindley ujel v etapě Carapazovi o 1:28 minuty (v průběžném pořadí vede o 1:25). Je to překvapení?

„Určitě. Protože teď byl jednoznačně největší favorit Carapaz. Bylo to ve výšce a to by mu určitě mělo sedět nejvíc tady z nás všech. V časovce to teda bude zajímavý.“

Nevezmou vás do Verony helikoptérou, když jste v první šestce?

„Ne, já se bojím létat helikoptérou.“

Takže kdyby vám to nabídli, odmítl byste?

„Určitě. Když jsem viděl, že za poslední dobu celkem dost známých lidí spadlo s helikoptérou, tak to je věc, kterou zrovna nepotřebuju.“

Časovka není úplně vaše disciplína. Jak se na ni dá nahecovat?

„Ono nahecovat… Časovka je hrozně moc i o materiálu, takže se budu snažit zajet ji dobře. Ale máme jistou nevýhodu už před startem.“

Váš materiál není úplně ideální?

„Na časovku to, co máme, není úplně dobré.“

V polovině trasy časovky je malý kopeček. Je to dobře?

„Určitě je to pro mě lepší, než úplná rovina.“

Je její délka 17 kilometrů snesitelná?

„To ano. Je tam i sjezd, tam si člověk odpočine. Je to zhruba to samé, co se jelo v roce 2019, takže si to lehce pamatuju. Ale určitě si to ještě v neděli projedu.“