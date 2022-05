Časovka na Giru: Carapaz a Hindley o všechno. Může se Hirt ještě posunout?

Co jedí cyklisté na třítýdenních závodech? • ČTK/AP

PŘÍMO Z ITÁLIE | V nedělní časovce to bude všechno, nebo nic. Hlavně tedy pro Richarda Carapaze. Toho v poslední horské etapě vysvlékl z růžového dresu lídra Giro d´Italia Jai Hindley, jehož náskok je nyní 1:25 minuty. Také Jan Hirt si, co se týče časových odstupů, polepšil. Na páté místo ztrácí před startem 12 sekund. Může to ještě zvládnout?