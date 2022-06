Hirt zářil na Giru: Má hodnota je vyšší, ale jsem nervák. Prohrál sázku

Jen 14 sekund nakonec dělilo na 105. ročníku Giro d´Italia Jana Hirta od top 5 celkového pořadí. A také od nákupu drahých hodinek kamarádovi a týmovému kolegovi Lorenzu Rotovi, jak tito dva prozradili Sportu a MfDnes ve Veroně detaily své sázky, ke které došlo při soustředění v Kolumbii. Český jednatřicetiletý jezdec se rozvyprávěl i o strastech, kterým musel čelit, a také v jakém týmu by rád dál závodil.

Jan Hirt Narozen: 21. ledna 1991 (31 let) Výška/váha: 181 cm/62 kg Disciplína: silniční cyklistika Tým: Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Největší úspěchy: vítěz etapy na Giro d´Italia (2022), 6. místo celkově na Giro d´Italia (2022), vítěz Kolem Ománu (2022), vítěz etapy na Kolem Ománu (2022), vítěz Kolem Rakouska (2016), vítěz etapy na Kolem Rakouska (2016), 12. místo v celkovém pořadí na Giru d´Italia (2017), 2. místo v etapě na Giru d´Italia (2019), 5. místo v etapě na Giru d´Italia (2017), 5. místo celkově na Kolem Švýcarska (2019)

Dokázal jste zajet krásné celkové šesté místo. Přitom před startem Gira jste říkal, že vůbec netušíte, jak na tom jste. Kdy jste začal i ve své hlavě mířit nahoru?

„Ono to mělo dvě roviny. První byla týmová. Už před první etapou, kdy jsme měli největšího favorita sprintera Biniama Girmaye, bylo jasné, že právě my budeme kontrolovat závod. My a Alpecin. A já jsem měl být první člověk, který měl celý den jet s někým z Alpecinu na špici. Tak jsem na schůzi řekl sportovnímu řediteli, že jsem myslel, že se se mnou taky počítá na celkové… Naštěstí se mě ale zastal Rein (Taaramäe) a řekl, že ten den bude tahat on. Sám prohlásil, že si myslí, že mám šanci zajet celkově, že pojede vepředu on. Tím mi dost pomohl. Tam však bylo vidět, že se se mnou na celkové moc nepočítalo. Ale já jsem to měl v hlavě od začátku.“

Po prvních dvou horských dojezdech bylo mnohem jasnější, že tam s Domenicem Pozzovivem budete vepředu oba?

„To ano, ale on měl vždycky začátky Grand Tour výborné a pak poslední týden míval slabší. Nicméně když dojel na Blockhaus (9. etapa) vepředu, bylo jasné, že je ve fazoně a že já budu ten, který mu pomůže zalepit případně chycenou díru. A tak to bylo skoro až do konce. Až únikem, kdy jsem vyhrál etapu, se to otočilo, to jsem se dostal do pořadí. Ale pořád byl Pozzovivo přede mnou. Mně navíc i pomohlo, že mám letos už nějaké UCI body a v souboji o udržení ve World Tour (letos se rozhoduje o udělení licencí do nejvyšší divize na další tři roky) se počítá vždycky deset nejlepších závodníků za sezonu. Takže chtěli, abych jel už i na pořadí, abych dostal body za celkové. Ale furt byl prioritou on.“

Byla pro vás na tomto Giru zlomová turínská 14. etapa, kde jste sice nabral ztrátu 6:28 minuty, ale zase vám to pomohlo jet o etapové vítězství? S menší ztrátou by vás totiž týmy hlavních favoritů do úniku nepustily.

„Ano, taky jsem takhle přemýšlel. Sice bylo blbé, že jsem tam ztratil šest minut. Mohl jsem být jinde v pořadí. Ale asi bych nevyhrál etapu. Určitě je lepší být šestý s vyhranou etapou než pátý bez ní.“

Když jsme zmiňovali protežování vašeho kolegy… Nakonec jste vy skončil celkově šestý a Pozzovivo osmý. Změní to teď něco? Vidí ve vás v týmu nyní mnohem větší potenciál?

„Asi ho vidí, ale nevím, jestli ho tady v týmu ještě někde předvedu.“

Letos vám končí smlouva, budete řešit budoucnost. Myslíte, že když byste šel jinam, že vás tým nepošle na španělskou Vueltu, což se v takových případech občas děje?

„Tam mě asi pošlou, ale