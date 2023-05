Drama na Giru: Do silnice vběhl pes, na zemi skončil i favorit Evenepoel

Jako by nestačilo, že celá středeční etapa Giro d´Italia se odehrává za deště. Cyklistům se do cesty postavila ještě i další nástraha, která se nikdy nedá předvídat. Z levé strany silnice vběhl do projíždějícího pelotonu pes, kvůli kterému se k zemi poroučel jeden ze závodníků týmu Soudal-Quick Step. Ale nejen on, poměrně dlouho a těžce se zvedal z druhé strany vozovky hlavní favorit italské Grand Tour Remco Evenepoel.

Často před cyklistickými závody slýcháme prosby organizátorů a někdy i závodníků: Nechoďte fandit k trati se svými psy, případně je alespoň mějte na vodítku. Po páté etapě tyto výzvy asi budou ještě intenzivnější. Právě čtyřnohý kamarád někoho z místních totiž způsobil 152 kilometrů před cílem středeční 171 km dlouhé etapy drama.

Když projíždělo čelo pelotonu, na levé straně vběhl do silnice z chodníku středně velký pes. První závodníci se mu ještě bez problémů vyhnuli, jenže zvíře, které bylo zjevně také vylekané, se rozhodlo namířit si to ještě víc do středu silnice. Tam se s ním sice přímo nikdo nestřetl, ale Davide Ballerini z celku Soudal-Quick Step se mu snažil vyhnout tak, že to neustál a šel k zemi.

Tento jeho pád nejspíš zapříčinil to, že se jezdci za ním snažili vyhnout víc na pravou stranu, kde jel také až do úterka muž v růžovém Remco Evenepoel. Jeho pád sice nebyl přímo vidět, ale po chvíli zamířily kamery na pravou stranu, kde vedle silnice seděl hlavní favorit Gira a nevypadal, že by se mu chtělo vstávat.

Trvalo to pár minut, než mu týmový personál z aut, která mezitím vedle něj zastavila, pomohl na nohy a následně mu i sportovní ředitel Davide Bramati pomáhal rozjet se na rezervním kole.

Peloton ale v tu chvíli nejel nijak rychle, a tak s dalšími kolegy, kteří na Evenepoela počkali, dojel po chvíli do hlavní skupiny.

Mladý Belgičan nemá s italskými silnicemi dobré zkušenosti. V roce 2020 při monumentu Kolem Lombardie těžce havaroval, když přelétl přes zídku mostu, a zlomil si při tom pánev. Jeho prvním závodem po tomto těžkém úrazu pak bylo v roce 2021 Giro, ze kterého ale v závěrečném týdnu odstoupil.