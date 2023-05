Vacek o Giru i úspěchu: Pět let mě teď nikdo neznal. Přeje si únik s Hirtem

Volný den na podniku Grand Tour v podání Karla Vacka (tým Corratec-Selle Italia), staršího z bratrské dvojice tuzemských profesionálů? Vyjížďka na kole, ale bez zastávky na kávu, kterou mnozí cyklisté milují. On to má trochu jinak. Stejně jako má, po uštědřených ranách, trochu jiný pohled na život. Teď ale může být zase optimistický a věřit v lepší zítřky. A také v to, že famózní výkon na Giru by mu mohl přinést také smlouvu v některém z World Tour (prvodivizních) týmů. I když ví, že to bude pořád obrovská dřina.

Jak se cítíte po devíti dnech své první Grand Tour?

„Jsem trochu unavený, ale čekal jsem to horší. Samozřejmě nedělní časovka byla náročná, protože ta poloha na kole je jiná. Navíc po předchozích dvou etapách, kdy v jedné jsem byl v úniku a hned v té další se první dvě hodiny, než odjela skupina, jelo hodně rychle. Takže jsem byl hodně unavený a na časovkářském kole to hodně bolelo. Ale objel jsem to. O volném dnu jsme se byli projet, tak jsem se z toho trochu dostal a je to dobré.“

Co vás na Giru zatím nejvíc překvapilo?