Výhody lídrů podle Königa: Roglič je výbušný, Thomas nejklidnější v buse

Ani jemu se hezky nedívá na to, jak Giro prořídlo kvůli znovu se šířícímu covidu. Leopoled König byl za dob svého závodění zvyklý na něco jiného. „Dřív se počítalo s tím, že občas na Grand Tour někdo odstoupí kvůli pádu, kvůli zranění. Ale teď se do toho přidává další prvek a kosí to jezdce na můj vkus až moc a ovlivňuje to závod až moc,“ srovnává dvě různé doby bývalý profesionál a současný ředitel dvou velkých českých podniků Czech Tour a Závod míru.

Aktuální průběžné pořadí Giro d´Italia?

1. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

2. Primož Roglič (Jumbo-Visma) -2 s

3. Joao Almeida (UAE Team Emirates) -22

4. Andreas Leknessund (DSM) -35

5. Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) -1:28

Je tedy jasné, že od úterý, kdy už nenastoupil Evenepoel, se hraje v podstatě od začátku. V růžovém je sice Thomas, ale jen o dvě sekundy, což je pro Rogliče a hlavně jeho tým výhoda. O dohánění potenciálně nebezpečných soupeřů se totiž musí starat primárně tým růžového muže.

Kdo je favorit podle Königa? „Za mě jednoznačně i se svými zkušenostmi Primož Roglič, ke kterému na stejnou úroveň dávám Gerainta Thomase. O tom není pochyb. Tihle dva mají dost podobné zkušenosti, oba vyhráli Grand Tour. Myslím, že oni dva jsou trošku odskočení od zbytku pole i co se týká aktuální výkonnosti.“

Thomas měl do středečního odpoledne výhodu v tom, že v týmu Ineos nebyl jediným lídrem, jen pět sekund za ním zaostával Tao Geoghegan Hart. Ten však po pádu a zlomenině levé kyčle musel odstoupit. A ačkoliv měl Roglič od samého začátku výrazně slabší tým, vypadá to, že v tomto ohledu se nyní síly srovnávají.

Teď tedy zřejmě půjde hlavně o souboj individualit, do kterého ale bude chtít promluvit i Portugalec Almeida. Jaké jsou tedy jejich silné stránky?

„U Thomase je to zkušenost, časovka a byl to jeho tým, tam se teď uvidí, jak to bude vypadat. Roglič? Časovka je pro něj velký bonus. A také výbušnost, která se může v italských kopcích hodit, protože nejsou vždycky mega dlouhé. V případě Almeidy to je vyrovnanost. Vlastně všichni mají společné jedno, což je časovka. Proto jsou aktuálně tam, kde jsou. Protože zbytek vrchařů v časovkách plave a tihle jsou excelentní,“ myslí si König.

Zapomínat však nesmíme ani na cyklistu, který minulý týden vezl růžový dres. „Leknessund mě překvapil především tím, jak jezdil v kopcích, že se tam udržel tak dlouho. Ale nejsem si jistý, že to zvládne i ve druhém a třetím týdnu. Takže úplně ho nechci odepisovat, protože je to obrovské překvapení tohoto Gira a obrovský talent, ale bude to mít proti těmto vlčákům hodně těžké.“

Jak tedy může nyní vypadat souboj mezi Rogličem a Thomasem: Útočit bude hlavně Slovinec, který má výhodu ve své výbušnosti. „Můžou mu vyhovovat ne úplně dlouhé kopce. A může mu vyhovovat agresivní styl závodění rozhodně víc než Thomasovi. Ten je ale známý svou trpělivostí v kopcích a takovým tím časovkářským pojetím. Ono je jednoduché udělat pět vteřin při nástupu, ale potom je udržet a mít za sebou Gerainta Thomase je super náročné,“ připomíná český cyklista i silné stránky Velšana.

Toho dobře zná ze svého působení v britské stáji Sky (dnes Ineos Grenadiers). „G (jak mu všichni říkají) byl vždycky nejklidnější člověk v autobuse, nic si nepřipouštěl, a to ho řadí podle mě na špici v tom, že dokáže zvládnout třítýdenní tlak. On jakoby tlak ze všech stran nevnímal. A sám už na sebe vůbec žádný neklade. To si troufnu tvrdit, že je jeho výhoda.“

Jak na tom favorité jsou, se ukáže už v páteční horské etapě do Crans Montany.