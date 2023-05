Giro ničí covid. Na roušky je pozdě, říká Kreuziger. Popsal, jak to řeší stáje

Giro d´Italia je pro mnohé krásný závod. Jenže nyní cyklistům ukazuje spíš svou zlou stránku. 36 – to je počet závodníků, které už jsme nemohli vidět v cíli 11. etapy. A ačkoliv jsou nyní všichni plní pocitů ze dvou středečních ošklivých pádů, alarmující je i to, že z tohoto počtu jde v šestnácti případech o odstoupení kvůli covidu. To platí i o dvou českých účastnících. „Myslím, že už je pro Giro pozdě začít používat roušky,“ říká Roman Kreuziger, sportovní ředitel týmu Bahrain-Victorious.

Ještě než začala středeční etapa, přišla pro českého fanouška podstatná zpráva. Tým Soudal-Quick Step přišel kvůli koronaviru o další čtyři závodníky, mezi nimiž jsou i Josef Černý a Jan Hirt. Ti tak následovali hlavního favorita 106. ročníku Giro d´Italia Remca Evenepoela, který měl pozitivní test už v neděli večer.

Už po jeho odstoupení se vyrojily pochybnosti, zda bylo nutné, aby opouštěl závod. Ty se ve středu ještě znásobily, když belgická sestava zůstala už jen ve třech mužích.

„Je to podle mě případ od případu a je potřeba k tomu nahlížet individuálně. Není dané, čím se řídit, protože to budeme vědět někdy za deset let. Tady podle mě vůbec nehraje roli důležitost závodu, že jde o Grand Tour, ale spíš to, jestli je dotyčný nemocný poprvé, nakolik může ohrozit skupinu, jestli už oni byli pozitivní, případně kdy, jestli to na ně skočí,“ vysvětluje bývalý profesionál a nyní sportovní ředitel Roman Kreuziger, podle čeho se týmy rozhodují.

Konec celé stáje

Hned po odstoupení Evenepoela organizátoři opět zpřísnili hygienická pravidla a nařídili při kontaktu s cyklisty nošení respirátorů. Jak ale bylo ve středu vidět, v mnohých případech se to stejně nedodržuje. I když třeba Geraint Thomas měl kromě etapy roušku neustále, Primož Roglič toto praktikuje od samého začátku italské Grand Tour.

„Myslím, že je pozdě začít používat masky, protože jestli to tam je, tak je to lavina, která se hrne a dá se s tím málo co udělat. Takže uvidíme, kolik toho ještě bude. Ale je opravdu třeba brát v potaz, že v pelotonu už to spousta lidí měla a třeba se znovu nenakazí. Je však možné, že budou odstupovat kvůli tomu, že budou nemocní, protože počasí jim opravdu nepřeje, a záleží, jak se s tím kdo vypořádává,“ říká Kreuziger.

Preventivní opatření se už příliš neřešila na žádných závodech v této sezoně. Pořadatelé totiž následují hygienické předpisy ohledně covidu v daných zemích, a ty jsou už ve většině z nich hodně rozvolněné, ba dokonce žádné. Pak už je jen na týmech a samotných závodnících, jak se chrání před nemocí, která se už stala běžnou součástí našich životů.

„Týmy k tomu musí přistupovat zodpovědněji vůči zdraví sportovců, protože i po kariéře je pak život a nechceme, aby to ty lidi nějak ohrozilo. My jsme měli špatnou zkušenost se Sonnym Colbrellim. Nevíme, jestli měl něco se srdcem, nebo jestli to bylo po covidu. I když měl nějakých 10 dní bez kola, měl všechna vyšetření, a vypadalo to, že tam nic není, přesto přišel velký problém. Nikdo z nás neví proč, takže jsme teď trošku opatrnější,“ vzpomíná český direktor na případ svého kamaráda.

Ten loni v březnu na závodu Kolem Katalánska v cíli úvodní etapy zkolaboval, lékaři ho oživovali. Vyšetření ukázala srdeční arytmii, kvůli které následně Ital ukončil závodní kariéru.

Žádní pokusní králíci

Týmy tak nechtějí riskovat zdraví svých zaměstnanců. „Nikdo neví, jaké dlouhodobé následky může covid způsobit, a asi to hned tak vědět nebudeme. Stáje nechtějí z cyklistů dělat pokusné králíky,“ hájí odstoupení jezdců i Leopold König, někdejší úspěšný český grandtourový závodník.

Pro Evenepoela a spol. určitě nebylo podle českých expertů jednoduché Giro opustit.

„Je třeba si uvědomit, že pokud se člověk chystá na Grand Tour, tak to má jako dlouhodobý cíl, připravuje se na to třeba půl roku. V okamžik, kdy je nachlazený, tak to samozřejmě balit nechce,“ potvrzuje Kreuziger.

„Ale na úrovni, co je dnes cyklistika, je každá menší nemoc strašně znát na výkonu a pokud má člověk ten den horečku, tak není schopný v pelotonu zůstat. V minulosti to bylo trošku jiné, ty lidi to zvládali a byli schopní zregenerovat, protože tempo nebylo tak rychlé, jako je teď,“ doplňuje.

I v případech, kdy se tým a závodník rozhodnou, že riziko podstoupí a bude pokračovat, přichází další opatření pro případ, že by se u něj nemoc rozvinula. „Dotyčný je izolovaný na hotelu, jí o samotě. Ani na start nejezdí s ostatními v autobuse, ale v autě. Případně v zadní místnosti autobusu. Místa, kde byl, se pak okamžitě dezinfikují, aby to bylo čisté, když tam přijde někdo jiný,“ přibližuje jeden z nejúspěšnějších cyklistů české historie.

Ve čtvrtek na startu se ukáže, zda závodníci, kteří ve středeční etapě trpěli, byli jen vyčerpaní, nebo nemocní.