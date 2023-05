Nekonečný bojovník Roglič. Triumf v domovských horách, pak telemark se synem

Za prostřední dějství třítýdenního klání s názvem Giro d´Italia si cyklisté od fanoušků moc pochval nevysloužili. Po odstoupení Remca Evenepoela kvůli covidu se v celkové klasifikaci nic moc nedělo. V závěrečném týdnu jim ale Primož Roglič, Joao Almeida, Geraint Thomas a další vše vynahradili. Tam už to byl opravdu souboj, který se musel líbit všem.

Očekávaná sobotní horská časovka přinesla představení, na které hned tak nezapomenou diváci, ale ani samotní závodníci.

„Atmosféra v kopci byla neskutečná, měl jsem husí kůži, užíval jsem si každý metr. Na tohle budu vzpomínat do konce života,“ líčil v sobotu vpodvečer Roglič. Vyjadřoval tím velké poděkování a obdiv nejen pověstným tifosi, ale především slovinským příznivcům, kterých tam bylo snad ještě víc než Italů. Aby ne, Monte Lussari leží velmi blízko slovinských hranic, a tak byl kopec obsypaný jejich vlajkami.

„Tohle je pro mě domov, strávil jsem celý život jen pár kilometrů odtud, i ten skokanský. Vnímáte davy a hlavně tu energii, kterou vám dodávají,“ byl nadšený bývalý skokan na lyžích.

Celou sobotní etapu jel opravdu tak, jako by v kopci téměř létal. Nijak ho nerozhodila ani situace, kdy mu v prudkém stoupání spadl řetěz. „Neplánoval jsem to, ale aspoň jsem si trochu odpočinul, když jsem tam stál. Naštěstí jsem dostatečně zdatný mechanik a nahodil jsem to zpátky,“ vtipkoval po etapě slovinský hrdina.

Ve chvíli, kdy k tomuto technickému problému došlo, problesklo mnohým hlavou, že to snad není možné, mít smůlu a takhle vypadnout z boje o titul. Černé myšlenky však nebyly na místě. Poslední den opravdového závodění, tedy toho o růžový dres, byl totiž Roglič z celých tří týdnů nejsilnější a nakonec Thomase v časovce porazil o 40 sekund, což mu stačilo na vysvlečení Velšana z tohoto cenného trikotu.

Sám pak přiznal, že k tomu nevedla ani trochu snadná cesta. Vždyť vzpomeňte na potíže týmu už před samotným startem Gira, kdy téměř polovina mančaftu doznala změn kvůli předchozím pozitivním testům na covid. To však nebylo vše.

„Trpěl jsem po pádu (v 11. etapě), ztratil jsem tam nějaké maso a problémem byl náraz do kyčle, která byla dost bolavá. Den ode dne se to zlepšovalo, jenže od té doby to byl každý den boj. Podařilo se mi ale udržet dostatečně blízko. Věděl jsem, že rozhodující bude poslední časovka, znal jsem to z vlastní zkušenosti,“ narážel na Tour de France 2020 a rovněž horskou časovku na Planinu krásných dívek.

Tehdy měl Roglič náskok na Pogačara ještě větší (57 sekund) než nyní Thomas na něj (26). A stejně o triumf na Staré dámě přišel. Moc dobře tak věděl, co nyní jeho soupeř a současně i kamarád prožíval. „Být druhý, na to můžu být hrdý. Ale v tuto chvíli to prostě bolí,“ vyprávěl Thomas novinářům ve chvíli, kdy Roglič na pódiu přebíral růžový dres. V něm si v neděli dojel v Římě pro Nekonečnou trofej a tím pádem první celkové vítězství na italské Grand Tour.

„Ještě si to moc neuvědomuju, ale užívám si tento krásný moment, jsem plný emocí,“ hlásil Slovinec, který na stupně vítězů přišel se svým synem Lvem. Ten pak všechny pobavil, když předvedl vítězné gesto svého táty, tedy skokanský telemark.

Velký den na svém posledním Giru prožil také Mark Cavendish. V Římě si dojel pro výhru, kterou pak oplakal. Dojalo ho třeba i to, že do rozjíždění jeho sprintu se zapojil také Thomas, ačkoliv teď každý závodí za jiný tým. „Jsem opravdu šťastný, byli jsme několikrát blízko vítězství. Tým jel teď skvěle, můj kamarád (Thomas) jel výborně. Mám fakt super kámoše v pelotonu,“ smál se rodák z ostrova Man.

„Byl jsem tam, tak jsem si řekl, že mu pomůžu,“ reagoval na dotazy ohledně svého kousku sám Thomas. Bylo tak vidět, že zklamání už vstřebal a naopak se těší na další závody. „Je mi sice 37, ale připadám si o deset let mladší, takže pojďme dál,“ prohlásil.