Údiv i (de)motivace: Pogačar v úvodu Gira vévodí. Co s ním? Parádně jede i Hirt

Už když oznámil svůj úmysl letos poprvé startovat na Giro d´Italia, věděli soupeři, že tohle bude náročná mise. Nyní to Tadej Pogačar jen potvrzuje. Z devíti etap úvodního bloku vyhrál tři a průběžné klasifikaci vládne s pohodlným náskokem 2:40 minuty. „Vím, že jsou otrávení, ale také ukázali velkou sílu, takže uvidíme ještě skvělé bitvy,“ tvrdí muž v růžovém. Skvělé výkony nezvykle už od prvního týdne předvádí také český vrchař Jan Hirt, který je desátý.

Jestli sledujete italské Giro jen podle výsledků, může se vám jeho 107. ročník zdát poněkud nudný. Po druhé etapě se do růžového dresu oblékl momentálně zřejmě nejlepší cyklista planety, a v ohrožení byl tento trikot jen ve chvíli, kdy Slovinci a jeho týmu pohrozili rozhodčí diskvalifikací kvůli špatné barvě kraťasů, které mu navíc dodali organizátoři.

Samotné etapy ale nabízí mnohem víc zábavy a napětí. Jako třeba v neděli, kdy se s vidinou volného pondělka v posledním kopci rozhodl vydat ze sebe úplně všechno vítěz úvodního dne Jhonatan Narváez z Ineosu a sprinteři se ještě pořádně zapotili, aby ho necelých 50 metrů před páskou dostihli a zabojovali o krásnou zlatou medaili.

Co však neuvidíte, pokud si nepustíte zejména horské etapy, to je parádní forma jednoho ze dvou českých zástupců Jana Hirta. Jezdec týmu Soudal-Quick Step si nezvykle už v prvním týdnu řekl u svých šéfů o to, aby mu nechali volnou ruku a dali mu šanci jet o celkové pořadí.

Tak jako se mu to povedlo před dvěma lety, kdy na své oblíbené Grand Tour zajel fantastické šesté místo v konečné klasifikaci a k tomu vyhrál nejnáročnější etapu.

„Cítím se dobře, myslím, že forma je,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro deník Sport už před startem v Turíně. A také oznámil úmysl poprat se s těmi nejlepšími o top 10. Tedy pokud jej tým nechá a nebude muset v rovinatých dnech pracovat pro sprintera.

Po úvodních etapách, kdy se mu v těžkých dojezdech dařilo držet v popředí, to vypadá, že důvěru dostal. A tak můžete v závěrech obtížných etap, kdy už se dvakrát končilo na vrcholu kopce, vidět Hirta ve značně prořídlé skupině favoritů, jak sám bojuje o co nejlepší umístění a také o své místo v první desítce.

Nyní ji po úvodním bloku uzavírá, což se mu zatím ještě nikdy nepovedlo. Český vrchař byl totiž vždy známý tím, že se v začátku rozjíždí a pořádně to rozbalí až v nejtěžším třetím týdnu. Časy se však evidentně mění. Už předloni, kdy rodák z Moravských Budějovic zajel zatím životní Giro, se také od prvního týdne držel vysoko, ale v top 10 se tehdy ještě nepohyboval. Teď mívá často muže v růžovém hezky na dohled. Je však před ním ještě jedna rovinatá časovka (tuto sobotu), ve které je nutno počítat s tím, že nějaké minuty ztratí. Zase by mu to ale mohlo otevřít dveře k etapovému triumfu.

Ty už má na svém kontě hned tři Tadej Pogačar a o jeden navíc se, pro mnohé nepochopitelně, pokoušel i ve sprinterské etapě. Sám už také cítí nevoli soupeřů kvůli dominanci, kterou letos slovinská superstar prezentuje. Zdá se ale, že brzdit nehodlá.

Ovládl druhou etapu tohoto ročníku s dojezdem na legendární náročné stoupání Oropa. I časovkářské specialisty jako Filippo Ganna převálcoval v pátečním chronometru a hned v sobotu si připsal výhru v horské etapě končící na Prati di Tivo.

„Jsem si stoprocentně jistý, že někteří kluci jsou otrávení, ale já závodím pro tým, který mě platí a týmové parťáky, kteří jsou tady pro mě. Pracují celý rok, takže jsme na Giro připraveni. Makají tak tvrdě, díky čemuž můžeme být opravdu silná skupina, přijet do etap jako byla tato a ukázat, že jsme silní a můžeme vyhrát. Když bychom nevyhráli, pak by se ta dřina nevyplatila, takže jsem opravdu šťastný, že jsme dnes mohli zvítězit a uvidíme, co se stane v dalších dnech,“ prohlásil Pogačar v sobotu.

Závodníci jako Daniel Felipe Martínez (Bora-hansgrohe) nebo Ben O´Connor (Decathlon AG2R) však ukázali, že zadarmo nic nenechají ani takové hvězdě. „Ano, další soupeři o celkovou klasifikaci ukázali v závěrečném kopci v sobotu také ohromnou sílu. To jim určitě dodalo sebevědomí a jistě uvidíme skvělé bitvy v dalších horských etapách,“ věří závodník v růžovém.

V úterý je na programu další dojezd v náročném kopci. Nejdřív však na řadu přijde odpočinek. Cyklisté se v pondělí můžou těšit na první volný den.