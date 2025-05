Vacek ve skvělé formě mohl i vyhrát etapu na Giru. Slaví ale jeho lídr Pedersen

V týmu Lidl-Trek se v těchto dnech „upekl“ velký kontrakt, díky kterému zůstane Mads Pedersen v tomto celku až do konce své kariéry. Jako kdyby se za tuto důvěru chtěl vedení odvděčit, a ačkoliv to občas v závěrečných kilometrech vypadalo, že už každou chvíli odpadne, vždy se dostal zpět.

Všichni cyklisté měli za sebou dlouhý den, který byl o něco náročnější než sprinterské úterý. Hlavně jeho druhá půlka měla víc zvlněný profil s krátkým, ale těžkým stoupáním čtvrté kategorie Montescaglioso. V průběhu celé etapy to vypadalo trochu jinak než v těch předchozích, v nichž Pedersen pomýšlel na vítězství. O držení úniku na uzdě se tentokrát staraly jiné týmy, občas byl vidět na špici i celek UAE Emirates nebo Red Bull-Bora-hansgrohe, tedy týmy favoritů na celkové vítězství.

Bylo to částečně dané i tím, že po pádu ve 4. etapě přišel Vackův tým o Sörena Kragha Andersena, jenž si zlomil zápěstí. Podstatné však bylo, že dresy Lidl-Trek, a hlavně pak ten bílý a růžový, byly vidět v samotném závěru.

