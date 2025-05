Divočina na Giru v Albánii: na cyklisty útočila koza, závěrečný sprint ohrozil pes

Giro d´Italia se se svým velkým startem vydala tentokrát na Balkán do Albánie. A jak pronesl český cyklista Mathias Vacek, který byl v etapách hodně vidět, byla to divočina. Plně se to potvrdilo v neděli, kdy se nejprve cyklisté museli vyhýbat koze, kterou se pořadatelům nepodařilo udržet mimo silnici. Neštěstím pak mohl skončit hromadný dojezd, kvůli tomu, že se majiteli vytrhl pes.

Tohle doma na Novém Zélandu nezažívá. Cyklista týmu Intermarché-Wanty Dion Smith měl v neděli co dělat, aby se udržel na kole a nemusel třeba i skončit svou pouť letošním Giro d´Italia. Na vině byla koza. Zatímco většinu stáda se podařilo organizátorům udržet mimo silnici, tuto jedinou nešťastnici nedokázali zkrotit. Hnědá koza vběhla přímo do pelotonu, nebo spíš jeho zadní části, a způsobila nemalé starosti cyklistům.

Především pak Smithovi, jenž se ale bravurně, navzdory hodně nevyzpytatelnému chování zvířete, udržel na svém bicyklu.

„Neměl jsem příliš času o tom přemýšlet. Zahlédl jsem ji asi deset sekund před tím, než nám vběhla do cesty. Opravdu jsem nevěděl, na kterou stranu zatočím, ale naštěstí se mi podařilo zůstat na kole.

Bylo to poprvé, co mi koza vběhla do cesty. Vybral jsem si pravou stranu a naštěstí to dobře dopadlo,“ vyprávěl pak Eurosportu Smith.

Ještě větším neštěstím mohla ale skončit událost s jiným zvířetem v závěrečných pár kilometrech závodu, když už jela hlavní skupina obrovskou rychlostí a vše se chystalo na sprint.

Tentokrát u toho byl i český cyklista Mathias Vacek, který se pak s kolegou Giuliem Cicconem právem rozčiloval. Několik metrů před čelem pelotonu totiž přeběhl pes!

„Vůbec jsem o něm nevěděl, zbystřil jsem až v momentě, kdy mě na něj upozornil Ciccone. Ukázal mi, ať zpomalím. Pes se vytrhnul jednomu fanouškovi, na kterého jsme se oba zlobili,“ přiblížil Vacek situaci.

Jak už před startem popsali další dva čeští závodníci Josef Černý a Jan Hirt, dostávali se cyklisté už v tréninku před pátečním velkým startem občas do nebezpečnějších situací. Vyvarovat se jim pořadatelé nedokázali ale ani v samotném závodě. „Byla to trochu divočina, ale s tím se počítalo,“ prohlásil Vacek s tím, že se mu zdálo, že okolo tratě byl malý počet policistů a organizátorů v porovnání s množstvím fanoušků. „Ale naštěstí se nic vážného nestalo,“ dodal Čech, který teď vozí bílý dres pro nejlepšího mladého závodníka.