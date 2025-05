Vackovi zhatil útok v časovce déšť, Del Toro uhájil růžový dres před týmovým kolegou

Primož Roglič je výborný časovkář, a tak v jeho týmu doufali, že by mohl snížit ztrátu na největšího rivala Juana Ayusa. Jenže španělský mladík jedoucí v bílém dresu ukázal, že i jeho časovkářské schopnosti jsou excelentní. Výsledkem je, že Roglič umazal 19 sekund z Ayusova náskoku. V růžovém dál zůstává Isaac del Toro. Kvůli dešti, který skrápěl silnice mezi Luccou a Pisou, nemohl o výhru v etapě bojovat Mathias Vacek, slaví však jeho parťák Daan Hoole.

O úterní časovce se psalo ještě před tím, než začala. Bylo to kvůli tomu, že už při dopoledním průzkumu trati se octnul na zemi v ulicích cílové Pisy Primož Roglič. Po pádu v nedělní šotolinové etapě to byla pro jednoho z hlavních favoritů další nepříjemnost.

Ke smůle favoritů se pak naplnila předpověď počasí, která právě na jejich jízdy avizovala déšť. To však nebyl případ jednoho z hlavních adeptů na výhru v této časovce Joshuy Tarlinga. Na prvním mezičase s přehledem vedl, jenže na tom druhém už nestačil na Daana Hooleho, jenž měl trať za sebou ještě před vítězem prvního chronometru.

Hoole pak dlouho v cíli čekal, zda ho někdo z horkého křesla vystrnadí. Sledoval tak třeba výkon svého kolegy z týmu Lidl-Trek Mathiase Vacka. Ten vyrážel na trať ještě bez kapek deště, zdálo se však, že místy už se kapky začaly objevovat. Na prvním mezičase na tom byl výborně, patřila mu v tu chvíli druhá příčka se ztrátou 11 sekund na Tarlinga.

V průběhu i reportér Eurosportu na motorce Simon Geschke, který jel za Vackem, hlásil, že prší víc a víc, což znamenalo velké nepříjemnosti pro českého mistra v časovce. Podepsalo se to už na druhém mezičase, kde jeho ztráta narostla na 37 sekund. Na mokru už pak Vacek výrazně zvolnil, a tak do cíle dojel na průběžné 41. příčce. Nakonec je z toho pro českého mladíka 51. místo. Lépe se dařilo Josefu Černému, který i se stehy na koleni zajel 19. příčku.

Slovince ovlivnil na trati déšť

Pozornost fanoušků v závěru ale směřovala k favoritům celého závodu. Roglič měl jasný cíl – snížit ztrátu na Juana Ayusa, aktuálně druhého jezdce celkové klasifikace. I Slovince už ale ovlivnil na trati déšť, cílem projel se ztrátou 1:15 na Hooleho, což byl v daných podmínkách dobrý výkon. Roglič i celý tým Red Bull-Bora-hansgrohe pak sledovali, jak si povedou ostatní z první desítky, kterou před úterkem právě Roglič uzavíral.

Někteří ztratili, jiní se posunuli. To je i případ Slovince, který nakonec snížil manko na Ayusa o 19 sekund a posunul se na průběžné 5. místo. Výhoda Ayusa je nyní 53 sekund, ovšem pořád se nebavíme o lídrovi závodu. Tím zůstává Isaac del Toro s výhodou 25 sekund.

Hoole slaví první velkou výhru své kariéry, dosud vyhrál pouze časovku na nizozemském šampionátu v minulém roce.

„Je to neuvěřitelné, ještě mi to nedošlo, i když jsem plný emocí. Čekal jsem na tenhle den, věřil jsem si na něj, ale potvrdit to je úplně jiná věc. Samozřejmě kluci na celkové pořadí měli na trati vodu, ale porazil jsem třeba Tarlinga, který měl dobré podmínky,“ usmíval se Nizozemec po etapě.