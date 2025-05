Další parádní den pro Vacka. Ve štěrkové etapě šel po výhře, raduje se ale Van Aert

Na tuto etapu závěru prvního bloku Giro d´Italia se těšili všichni fanoušci cyklistiky. O dost méně už pak favorité celkového pořadí, a věděli proč. Také čeští diváci měli téměř celou etapu co sledovat. Mathias Vacek totiž na šotolinových úsecích zase ukázal svou ohromnou sílu na tomto závodu a dlouho bojoval o možnost konečně vyhrát etapu na Grand Tour. Znovu to nevyšlo, ale pořád je v co věřit. O vítězství se rvali Isaac del Toro a Wout van Aert, radují se oba. Belgičan z výhry, Mexičan z růžového dresu.