Jedenáctá etapa Gira patří Carapazovi z Ekvádoru. Vacek klesl na 30. místo

Olympijský šampion z Tokia Carapaz si dojel pro vítězství díky útoku v závěrečném stoupání zhruba devět kilometrů před cílem. Jednatřicetiletý lídr týmu EF Education vyrazil z vedoucí skupiny v momentu, když ta zlikvidovala po 88 km pětičlenný únik, jenž si předtím i díky dlouhému stoupání na Alpe San Pellegrino vypracoval až tříminutový náskok.

Ačkoli favorité začali v závěru Carapaze stahovat, Ekvádorec náskok udržel a připsal si čtvrtou etapovou výhru na Giru, první od vítězného ročníku 2019. Posunul se díky tomu o tři místa na šestou pozici průběžného pořadí. „Je to mimořádné vítězství. Od rána jsem cítil, že mám dobré nohy,“ uvedl Carapaz.

O deset let mladší Del Toro dojel druhý a zásluhou šestisekundové bonifikace zvýšil v průběžném pořadí náskok na svého španělského kolegu z týmu UAE Emirates Juana Ayusa na 31 sekund. Třetí je Ital Antonio Tiberi s odstupem 1:07 minuty. „Giro je stále otevřené. Ještě zbývá hodně kilometrů, než se dostaneme do Říma. Tohle vítězství mi dodá sebevědomí, všechno je možné,“ řekl Carapaz, jenž na lídra ztrácí 1:56 minuty.

Na třetím místě v etapě dojel jiný italský cyklista Giulio Ciccone ze stáje Lidl-Trek, jehož kolega Mathias Vacek se tentokrát do souboje nejlepších jezdců nezapojil. V náročné etapě s 3800 nastoupanými metry obsadil český cyklista 95. pozici s odstupem 18:45 minuty a v průběžném pořadí klesl na 30. příčku.

„Plán dnes byl, že skočím do úniku, protože jsme věřili, že by to mohlo vyjít až do konce. Nakonec to nebylo tak, jak jsme předpokládali, únik se tvořil celkem dlouho, nikomu se nedařilo odjet, tempo bylo fakt vysoké. Nakonec se mi to tedy podařilo, byl jsem tam i s Madsem (Pedersenem), který se mi snažil pomoct,“ uvedl pro česká média Vacek.

„To stoupání však bylo strašně těžké, jely se opravdu bomby a propadnul jsem se pak zpátky do hlavní skupiny, kde už jsem chtěl být hlavně pro Cicconeho. Dnes to ale nebyl úplně můj den, musel jsem si poté vystoupit. Naštěstí kluci jeli fantasticky a pomohli mu nakonec najet na konci ještě pár sekund,“ doplnil Vacek.

Josef Černý skončil předposlední 170. s odstupem téměř 29 minut. Ve čtvrtek čeká na cyklisty 172 kilometrů mezi Modenou a Viadanou a vzhledem k rovinatému závěru by se měli ke slovu dostat spurtéři.

Giro d'Italia - 11. etapa (Viareggio - Castelnovo ne' Monti, 186 km):

1. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) 4:35:20, 2. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG), 3. Ciccone (It./Lidl-Trek), 4. Pidcock (Brit./Q36.5), 5. Bernal (Kol./INEOS Grenadiers), 6. Tiberi (It./Bahrain-Victorious) všichni -10, ...95. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -18:45, 170. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -28:50.

Průběžné pořadí: 1. Del Toro 38:47:01, 2. Ayuso -31, 3. Tiberi -1:07, 4. S. Yates (Brit./Visma-Lease a Bike) -1:09, 5. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) -1:24, 6. Carapaz -1:56, ...30. Vacek -22:24, 142. Černý -2:06:55.