Profil Tour de France: Podívejte se, jak bude vypadat všech 21 etap

Hned první etapa všechny závodníky řádně prozkouší. Její profil je sice zcela rovinatý, trasa jako taková však lehká nebude. Ze samotného ostrova, kde etapa začíná, vede cesta přes obrovský železný most, většina trasy pak vede podél pobřeží, kde jezdce potrápí nepříjemné boční větry. Peloton se poprvé v historii podívá do vesnice Fontenay-le-Comte, kde první etapa končí. Vítěz etapy na sebe jako první oblékne žlutý trikot pro lídra závodu, zároveň se stane vítězem i zeleného trikotu pro nejlepšího sprintera. Novinkou jsou i časové bonusy. Na sprinterské prémii získají první tři jezdci časový bonus 3, 2 a 1 sekundu, v cíli pak 10, 6 a 4 sekundy.

I druhá etapa potěší zejména sprintery. Je dlouhá 182,5 kilometrů a má až na pár výjimek rovinatý profil. Začíná v malebné vesnici Mouilleron-Saint-Germain a pokračuje obloukem přes Les Herbiers, Tiffauges, Montaigu, Aizenay až do cíle. Nejtěžší stoupání čeká cyklisty na 28. kilometru, stoupání na Côte de Pouzauges je dlouhé jeden kilometr a má sklon 3,9 %. Sprinterská prémie se nachází na 132. kilometru a láká k hromadnému spurtu. Samotný dojezd pak není úplně v rovince, posledních 800 metrů má dvouprocentní sklon.

Po dvou letech se vrací Bílá dáma do Brestu, šestá etapa je kopcovitá s náročným dojezdem na vrchol samotné Mûr-de-Bretagne. Na 181 kilometrech čeká jezdce jedna sprinterská prémie a jedna vrchařská, ta se nachází až v samotném cíli. Kromě toho jezdci ještě zdolají další dvě stoupání třetí kategorie a jedno čtvrté.

První den v horách. Alpské pohoří nabídne 158,5 kilometrů dlouhou trasu, pět náročných stoupání částečně po strmé štěrkové cestě a cíl po sjezdu z Col de la Colombiére slibující dramatický závěr. Desátá etapa řádně prověří připravenost všech závodníků a žádnému z nich nic nedaruje. Na začátku narazí na stoupání čtvrté kategorie, těsně za ním je pak na 29. kilometru sprinterská prémie. A hned za ní začíná to pravé peklo. Výšlap na Col de la Croix Fry, tedy 11,3 kilometrů do 7% stoupání, hned po sjezdu čeká zatím nejtěžší zkouška. Stoupání mimořádné kategorie na Montée du plateau des Giéres, tedy celých 6 kilometrů ve sklonu neskutečných 11,2 %! A ani tím trasa nekončí, před samotným závěrem čekají cyklisty ještě další dvě stoupání první kategorie a cíl ve sjezdu.

Kdo vydal většinu svých sil do desáté etapy, bude hned v té další litovat. Ačkoliv jedenáctá etapa měří pouhých 108,5 kilometrů, její profil určitě procházkou růžových sadem nebude. Dvě stoupání mimořádné kategorie, jedno druhé kategorie a cíl na vrcholu La Rosiére. Závěrečný vzestup je dlouhý 17,6 kilometrů o průměrném sklonu 5,8 %.

Klasika Tour de France. Cestou do Alpe d’Huez budou muset jezdci překonat dva giganty v podobě Col de la Madeleine a Col de la Croix de Fer. Výšlap přes 21 kultovních serpentin v závěru nabídne extrémně náročný dojezd, který bude stát spoustu sil. Zde už se pravděpodobně ukáže, kdo si může začít dělat zálusk na výhru celého závodu.

Po třech extrémních horských etapách přijde jedna „odpočinková“. Třináctá etapa nabídne jen dvě stoupání, oproti alpským trasám to však bude „čajíček“. Slovo tak dostanou znovu spurteři, kteří se porvou o důležité body nejen na sprinterské prémii, ale zejména pak v cíli, který nahrává rychlým finišům.

Začátek po rovině přímo volá po nějakém úniku, případnou odtrženou skupinu však v závěru čeká tvrdá zkouška. Až do sprinterské prémie na devadesátém kilometru je trasa víceméně rovinatá, těsně za prémií se však začíná zvedat. Cesta na úpatí Col de la Croix de Berthel je dlouhá 9,1 kilometrů o sklonu 5,3 %, následuje pak úseků nahoru dolů. Finišovat se bude na vrcholu Cote de la Croix Neuve.

15. etapa: Millau – Carcassonne, 181,5 km, kopcovitá

Cestou do Pyrenejí jezdci narazí na poslední z těch lehčích etap. I tak ale nemohou počítat s tím, že by si zde odpočali. Cesta z Millau do Carcassonne je dlouhá více než 181 kilometrů a začíná u nejvyššího silničního mostu na světě. Kopcovitý terén vygraduje na 121. kilometru. Hned za sprinterskou prémií čeká na cyklisty stoupání první kategorie na Pic de Nore, které se táhne 12,3 kilometrů o sklonu 6,3 %. Samotný cíl je umístěn těsně pod ním, a tak bude finiš rychlý a také celkem nebezpečný.