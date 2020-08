Hledá se nový fenomén! Tour de France startuje, kdo jsou NEJ favorité?

Největší sportovní akce tohoto podivného roku je tady. V Nice v sobotu startuje 107. ročník monstrózní Tour de France. I když letos to kvůli opatřením spojeným s pandemií koronaviru nebude takové, jak jsme byli zvyklí. Hlavně budou chybět davy diváků v prostoru startu a cíle. O nelítostný souboj o legendární žlutý dres se však bát nemusíte. Nadvláda Ineosu, někdejšího Sky, se už mnohým zajídala, a tak je tu nový velký hráč. Jumbo-Visma se svým lídrem Primožem Rogličem. Podívejte se na trojici největších favoritů letošní Tour. A co Češi?

EGAN BERNAL (Ineos Grenadiers)

S obhájcem je nutno počítat

Na minulé misi na Tour to bylo až do poslední chvíle o jednom: Je lídrem Ineosu mladičký Egan Bernal, nebo obhájce Geraint Thomas? Nakonec ukázal lepší formu Kolumbijec a stal se prvním cyklistou své země, který na „Staré dámě“ triumfoval. I letos se s ním proto počítá. Jenže je tady háček v podobě jeho zdravotního stavu. Z posledního závodu Critérium du Dauphiné odstoupil kvůli bolesti zad. „Pořád mě trochu bolí, ale v porovnání s Dauphiné je to mnohem lepší,“ přiznal Bernal ve čtvrtek při slavnostní prezentaci týmů v Nice.