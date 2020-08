Vrchař Sagan? Překvapil, jak dlouho vydržel. Přežil jsem, hlásila hvězda

Na trase druhého dějství Tour de France tři kategorizovaná stoupání. První dvě s číslem 1, to třetí pak o stupeň nižší. A v úniku slovenská star Peter Sagan...

Ano, v úvodu etapy to bylo logické, protože na šestnáctém kilometru se jelo o body do bitvy o zelený trikot. Jenže sedminásobný vítěz bodovací soutěže Sagan se s dalšími šesti cyklisty držel vepředu ještě na úpatí druhého stoupání.

Což byl poměrně nezvyklý pohled i v případě tohoto zkušeného klasikáře, který nemá problém s tím přejet menší kopce. Ovšem šestnáctikilometrový kopec, na kterém museli cyklisté zvládnout převýšení tisíc metrů, to už nebývá úplně jeho šálek kávy.

„Přežil jsem, jsem tady, takže pohoda. Jsem rád, že jsem byl vepředu, že jsem mohl chytit nějaké body. Na to, jak byla druhá etapa těžká, to bylo docela dobré,“ hodnotil pak v cíli pro slovenskou televizi RTVS závodník týmu Bora-hansgrohe.

Ve druhém stoupání už ale bylo vidět, že to opravdu nebude den pro něj a z vedoucí skupiny začal „couvat“. „Šel jsem do úniku, první kopec jsem nějak přežil, druhý jsem si jel své tempo a na vrcholu kopce mě dostihl balík, tak už potom bylo v pohodě dojet do Nice. A poslední dva okruhy už byly v klidu v grupetu,“ doplnil ještě podrobnější popis svého dne, který dokončil na 108. příčce.

Po včerejšku stráveném v zeleném dresu dnes oblékne zase týmové barvy. Trikot lídra bodovací soutěže měl totiž pouze „vypůjčený“ od Alexandera Kristoffa, který včera vezl cennější žlutý dres.