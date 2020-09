Zakázané občerstvení! Proč ztratil francouzský miláček Tour pozici lídra

Taková hloupost a školácká chyba, chtělo by se říci. A přitom se to stává i těm největším profesionálům, jak ukázal Julian Alaphilippe. Miláček národa vezoucí žlutý dres lídra Tour de France si včera v závěrečných dvaceti kilometrech vzal od někoho ze svého týmu občerstvení. A to se nesmí. Proto dostal dvacetisekundovou penalizaci a přišel tak o žlutý trikot. Ten ve čtvrtek oblékne Adam Yates.

Krásný závěrečný sprint, kde i tak zkušené rychlíky jako Peter Sagan, Sam Bennett, Caleb Ewan či Bryan Coquard nakonec převálcoval univerzál Wout van Aert. Belgičan slavil svou celkově druhou výhru na Staré dámě a hlasatelé televizních stanic po celém světě oznamovali, že v čele celkového pořadí se nic nemění a dál zůstává ve žlutém Julian Alaphilippe.

Jenže… Během chvíle bylo všechno jinak. Francouzskému zázraku totiž rozhodčí připsali dvacetisekundovou penalizaci. Důvodem bylo nepovolené občerstvování. Co to znamená? Na závěrečných 20 kilometrech mají závodníci zakázáno vzít si jídlo či bidon s pitím od kohokoliv z týmu. Jenže právě to Alaphilippe udělal.

„Zřejmě jsem se občerstvil v zakázané zóně,“ řekl pak v cíli, když se dozvěděl o penalizaci. „Je to dvacetisekundová penalizace, což znamená, že ve žlutém je Yates. Ještě si počkám na oficiální potvrzení, ale jestli tak jury rozhodla, tak to tak prostě je, nic s tím neudělám,“ mluvil rezignovaně a přidal k tomu svůj pohled na celý den.

„Byla to velmi dlouhá a nudná etapa s hodně nervózním finále. Koncentroval jsem se na to, abych hájil dres a zároveň pomohl k vítězství Samovi (Bennettovi), který je teď v zeleném, což je dobrá zpráva. Ale voilà… Pokud to tak opravdu je a přišel jsem o žlutý dres, netrápím se tím, další den se dostanu zase zpět a už se o tom nebudeme nikdy bavit,“ poznamenal.

Mnoho radosti ze zisku všemi tolik kýženého oblečku neměl ani Yates. „Žádný závodník nechce přijít ke žlutému dresu takovýmhle způsobem. Chtěl jsem se o něco pokusit v další etapě, protože mým cílem je tady nějaké vyhrát. Ve žlutém dresu to bude složitější, ale i tak zůstávám u svého cíle,“ dodal závodník týmu Mitchelton-Scott. O tom, co se stalo, dlouho neměl tušení. „Byl jsem už nějakou dobu v týmovém autobusu, osprchovaný a čekal jsem, až se vydáme na hotel. V tom přišel jeden z ředitelů a řekl mi, že mám jít na pódium,“ popsalo jedno ze světoznámých dvojčat.

Kromě časové penalizace dostal Alaphilippe ještě i pokutu 200 švýcarských franků (zhruba 4800 korun). Za chyby se prostě platí, i za ty školácké. Že nešlo o žádný úmysl, potvrdil i nový muž v zeleném Bennett, Alaphilippův kolega z týmu Deceuninck-Quick Step. „Není to o tom, že by tým chtěl nějak podvádět, prostě bohužel došlo k chybě, za kterou platíme. Jsme z toho hodně zklamaní,“ přiznal muž, který včera vysvlékl z dresu lídra bodovací soutěže Petera Sagana.

Ale jde se dál a dnes je na programu etapa, která je Alaphilippovi jako ušitá na míru. Dlouhá 191 kilometrů, což zdatnému klasikáři vůbec nevadí, úvodních 155 kilometrů více méně po rovině, ale v závěru pořádný kopec, po jeho zdolání sjezd, Francouzova silná disciplína, a pak mírnější stoupání až do cíle.

„Závěr bude hodně intenzivní. Nebude sedět tempařům, ale takovým těm jankům, kteří lítají brzda, plyn, brzda, plyn. Navíc je tam sjezd, odpočinek, takže to může někdo vyspurtovat a udělat tady rozhodující náskok. Typově bych tady viděl někoho jako je Alaphilippe,“ odhadoval už před startem Tour pro Sport Magazín expert Petr Benčík.

Před startem 6. etapy letošního ročníku tedy vede celkové pořadí Adam Yates, tři sekundy za ním zaostává Primož Roglič a pouhých sedm Tadej Pogačar. Alaphilippe sice z top 10 vypadl, ale na 16. příčce ztrácí jen 16 sekund. Ve čtvrtek se tedy můžeme těšit na zajímavý souboj.