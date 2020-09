Yates blafuje, jede na celkové pořadí, říká Raboň. Ocenil odvahu rozhodčích

Dlouhá závodní pauza už vadila i bývalému českému profesionálovi Františku Raboňovi, který si nyní užívá jako divák každou etapu Tour de France. „Třeba sprinteři jako Alexander Kristoff s nějakým příběhem, Caleb Ewan, Wout van Aert, to se musí líbit každému,“ vysvětluje. V kauze Alaphilippe pak ocenil odvahu francouzských rozhodčích.

Ve čtvrteční etapě slavil první vítězství na Tour Kazach Alexej Lucenko. Co na tohoto cyklistu říkáte?

„Myslím, že poslední sezony vždycky vystrkoval drápky, je to velmi kvalitní závodník. Ale jsem asi důkazem toho, že i přes to to není obecně úplně nejznámější jezdec. Pamatuji si, že vyhrál nějaké závody, ale nevím přesně které. To je asi pak rozdíl mezi jím a lidmi jak Wout van Aert a Primož Roglič. Takže vím, že je to určitě kvalitní závodník, vybavuji si ho vždycky na jarních závodech, jako třeba Kolem Ománu, který i vyhrál, ale jinak těžko říct. Většinou pak Astana jede na Jakoba Fuglsanga, takže Lucenka mám spíš zařazeného do ranku superdomestiků.“

Pro tým, který sice jede s Miguelem Ángelem Lopezem, je to ale i tak nejspíš úspěch, se kterým už by mohli odjet, ne? Obzvlášť v letošní sezoně.

„Přesně tak. Před Tour de France všem řekli, že když budou dva pozitivní testy na COVID v týmu, jedou domů, takže si vůbec nedovedu představit tlak na týmy. Neví se, jestli bude mít Tour všech 21 etap nebo ji váš tým objede celou. Takže tam teď každou etapou, kterou tým vyhraje, mají v podstatě splněno, hlavně vůči sponzorům.“

Může to trochu zmenšit tlak na Lopeze, nebo v tomto případě, kdy jede na celkové pořadí, to neplatí?

„Myslím, že u těchhle hvězd to tak velkou roli hrát nebude. Samozřejmě když se v týmu vyhraje, je super nálada. Ale většinou se to týká všech ostatních, jenom ne lídra, který bere obrovské peníze. Tým jako takový bude ve větším klidu, ale co se týče jeho, bude tam pořád obrovský tlak.“

Jak se vám zatím letošní Tour líbí?

„Mně se líbí moc. Je otázka, jak dalece na to koukám optikou, že se dlouho nezávodilo a všichni jsme ‚hladoví‘. A Tour, alespoň v televizi, vypadá úplně stejně jako v těch předchozích letech. Možná pro fanoušky u tratě nějaké restrikce jsou, ale mně se to zatím moc líbí. Jsem rád, že vůbec odstartovala. A i závodění, až na středeční, řekněme povalečskou etapu, tam je, hvězdy tam jsou.“

Můžete být konkrétní?

„Třeba sprinteři jako Alexander Kristoff s nějakým příběhem, Caleb Ewan, Wout van Aert, to se musí líbit každému. Během 24 hodin tam táhne v kopcích a druhý den vyhraje mezi spurtery. A je už nad slunce jasné, že Ineos nebude mít vydlážděnou cestu, jako míval dřív. Jumbo-Visma jsou hodně dominantní, i Astana bude hodně silná. Tadej Pogačar taky vypadal, že svému parťákovi ze Slovinska bude dost zatápět. Koukal jsem, že Fabio Aru zatím nemá žádné problémy, což by pro Pogačara mohla být obrovská pomoc. A budou tam i další lidi, kteří do celkového pořadí promluví.“

Jak jste reagoval, když jste se předevčírem dozvěděl o penalizaci Juliana Alaphilippa a to, že už není ve žlutém dresu lídra?

„Abych řekl pravdu, nikdy moc nevím, co na to říkat. Na jednu stranu pravidla jsou pravidla, na druhou… Ztotožnil bych se s tím, co napsal na sociální sítě jeho týmový kolega Dries Devenyns, který zmínil, že to respektuje. Pravidla jsou pravidla a uznávají, že to byla jejich chyba. Ale že si myslí, že takováhle věc by se měla citlivě posoudit. Jestliže Julian nenačerpal žádnou výhodu, tak ano, dejte mu pokutu, ale časovou penalizaci? A jsem trochu překvapený i u Patricka Lefevera, který na podobné věci často reaguje hodně podrážděně a určitě podrážděný byl, že také uznal, že to byla interní chyba v týmu.“

Asi to nebylo snadné rozhodnutí, že?

„Francouzští traťoví komisaři byli dřív hodně kritizovaní, že nerozhodují pro všechny stejně a zvýhodňují Francouze. Takže by mě teď zajímalo, který z rozhodčích měl ‚koule‘ na to vysvléct loňského národního hrdinu ze žluťáku.“

Adam Yates prohlásil, že pro něj není prioritou udržet žlutý dres a bude dál snažit o etapy. Myslíte, že to tak opravdu je, nebo jen chce ze sebe setřást obrovský tlak, který sebou žlutý dres přináší?

„Myslím, že to bude přesně to druhé. Protože podle toho, jak jsem viděl Adama už ve druhé etapě s Alaphilippem, myslím, že blafuje. On s dvojčetem Simonem měli v minulosti trochu problémy s tím, že v nějaké fázi velkého závodu vybouchli, takže si myslím, že tohle je obrana a snaží se ze sebe setřást zodpovědnost. Kdyby jel jen na etapy, tak by si už někde v prvních etapách nechal nadělit pět, deset minut a zrovna v etapě, jako byla třeba ta čtvrteční, by šel do úniku a Lucenkovi by asi hodně zatápěl. Myslím, že jede na celkové, vypadá moc dobře.“