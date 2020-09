Kreuziger po své nejlepší etapě na Tour: Je to boj, ale zlepšuji se

Forma není nic moc, ale snad se to bude zlepšovat. S tím vstupoval Roman Kreuziger do své už desáté Tour de France. A vypadá to, že on i čeští fanoušci mohou nyní věřit v lepší zítřky. V páteční 13. etapě, ve které se museli závodníci vypořádat s celkovým převýšením 4400 metrů, největším v letošním ročníku, zajel svůj zatím nejlepší výsledek, tedy 44. místo. A další příležitosti ještě přijdou.

Role Romana Kreuzigera v týmu NTT Pro Cycling během 107. ročníku Tour jsou různé, už jsme ho viděli v roli pomocníka sprintera Giacoma Nizzola, kterého dotahoval zpět do pelotonu, snažil se pomoci i ostatním kolegům dostat se na co nejlepší pozici pro závěrečný hromadný dojezd. A v pátek se také snažil, tentokrát už sám, dostat do úniku.

„Třináctá etapa byla hodně divoká už od startu. Zkoušel jsem skočit do úniku, což se úplně nepovedlo, pak nám odjela velká skupina. Myslím si, že Jumbo-Visma to kontrolovalo a nebýt pádu Quintany, Bardeta a Molemy, tak by nezvolnili a únik by asi sjeli,“ popisoval páteční dění.

Už před startem v Nice se nechal slyšet, že zhruba 55 tisíc výškových metrů, které mají letos nastoupat, je opravdu šílená porce. Jde opravdu o velmi náročná Tour, což ukazují i tyto dny.

„Páteční etapa byla hodně těžká, nastoupali jsme 4400 metrů, ve čtvrtek se zase jelo hodně rychle. V sobotu nás čeká taková etapa, že by mohla být sprinterská nebo může dojet únik. Takže uvidíme, jestli to bude šance pro Michaela Gogla, Valgrena nebo Baosona Hagena od nás z týmu, kteří na tom nejsou špatně,“ nastínil, jak by to mohlo vypadat další závodní den.

Věří však, že se naskytnou ještě i nějaké šance pro něj. Doposud je Kreuzigerovým nejlepším letošním výsledkem páteční 44. příčka, o den dříve to bylo 50. místo, ale předtím okupoval spíš umístění ve druhé stovce. I proto má nyní ztrátu na lídra Primože Rogliče 2:24:23 hodiny. Letos však není jeho cílem celkové pořadí, ukázat by se chtěl v některé z etap.

„Je to boj, ale zlepšuju se den ode dne, takže je to na dobré cestě. Doufejme, že to tak bude pokračovat a budu se tam moc ukázat nějak pořádně o víkendu nebo příští týden.“