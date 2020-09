Štybar: Odjezd z Tour bolel, ale jdu dál. Jeho žena se zranila při fandění

Za největší zklamání své kariéry označil na konci srpna Zdeněk Štybar moment, kdy ještě před startem slavné Tour de France musel balit kufry a odletět domů. Důvodem bylo zranění kolenní šlachy a obavy, že by mu bolest nedovolila odjet všech 21 etap. I proto pro něj bylo hlavně první týden těžké sledovat závod doma jen v televizi. Navíc zraněný v domácnosti Štybarových nebyl jen on. V rozhovoru pro iSport.cz prozradil, zda už opět trénuje i to, co se přihodilo jeho ženě.

Po návratu z Francie jste měl naordinovaný klid. Jak jste na tom teď?

„Už jsem se začal hýbat, zhruba týden trénuju, snažím se dát dohromady.“

Můžete přiblížit, o jaké zranění šlo?

„Bylo to jenom přetížené a jediné, co na to pomůže, je odpočinek. Takže to jsem udělal, byl jsem týden bez kola, pak jsem to pomalinku zkusil a celkem to šlo, takže jsem začal pozvolna přidávat a teď jenom doufám, že to bude držet a že stihnu konec sezony.“

Tým uváděl zranění kolenní šlachy…

„Bylo to od kvadricepsu ke kolenu, k čéšce, kde to bylo přetížené. Jel jsem etapák Kolem Valonska (16.-19. 8.), pak jsem se přemístil do Česka kvůli mistrovství republiky a ve čtvrtek to bylo poprvé, kdy mě to bolelo. Protože předtím jsem problém neměl. Něco jsem cítil ve Valonsku v poslední etapě, ale to jsem si myslel, že to byla jenom nějaká křeč. Ale ve čtvrtek po příjezdu mě to bolelo, v pátek už jsem to v podstatě necítil a v sobotu při závodě to bylo taky v podstatě v pohodě. Měl jsem samozřejmě trochu strach, co se bude dít, ale na druhou stranu jsem si z toho nechtěl dělat moc hlavu, věřil jsem tomu, že se to během týdne do startu uklidní. A když mě to nebolelo už ani při mistráku, tak jsem tomu ani nevěnoval už moc pozornost.“

Jenže se to neuklidnilo, že?

„Ve středu, když jsme si jeli projet druhou etapu kolem Nice, tak na stoupání Col de Turini mě to hned po půlhodině začalo bolet. A pak jsme se s týmem rozhodli, že startovat nebudu. Protože začít na Tour s bolavým kolenem asi není moc rozumné. A nechtěl jsem to ani udělat kvůli klukům. Bylo to pro mě hrozně těžké, věřil jsem, že by se to mohlo dát dohromady, protože zbývalo pořád dva a půl dne do startu. Ale kdyby se to nespravilo a třeba v neděli po etapě bych musel letět domů, protože už by to dál nešlo, tak by mě to asi mrzelo mnohem víc než takhle. Protože bych věděl, že tam bude klukům někdo chybět.“

Sledujete Tour, nebo právě kvůli tomu, že jste tam měl startovat, se vám na to ani moc nechtělo dívat?

„Abych řekl pravdu, tak jsem byl hodně zklamaný. Už dřív jsem řekl, že to bylo největší zklamání v mé kariéře, protože už jsem tam cítil tu atmosféru, už jsem tam byl. Máme tam skvělý tým, věděl jsem, že se bude bojovat o zelený trikot, což je teď na dobré cestě. Pak mi ještě Michael Mørkøv psal, že v jednom spurtu, kde byl Sam druhý, jsem jim chyběl, takže o to mě to samozřejmě bolelo víc. Věděl jsem, že formu jsem měl výbornou a že bych jim tam určitě pomohl, nebo bych se pokusil i sám o etapu. Ale je to zkrátka všechno pryč. Ještě minulý týden jsem se hodně trápil, ale teď už se snažím nějak přes to přenést a jít dál.“

Na televizní přenosy se díváte?

„Sleduju, samozřejmě ne pořád, protože je to vždycky odpoledne, když Lewis přijde ze školky. V úterý jsme zbořili jeden vláček, který jsme postavili hned, když jsem se vrátil z Tour a stavěli jsme nový. Takže jsem to sledoval jenom po očku a pak to finále jsem viděl.“

Když jsme u sledování Tour, na sociálních sítích jste dával příspěvek, že ve vaší rodině nejste jediný zraněný. Vaše manželka Ine si při vítězství Juliana Alaphilippa ve druhé etapě poranila nohu, že?

„Když jel Julian o vítězství v etapě, tak jsem na ni volal: Ine, pojď, pojď se podívat, Julian nejspíš vyhraje etapu. Ona přiběhla z kuchyně do obýváku, ale nechala prst za sedačkou. Tak jsem jí ještě z legrace říkal, ať nekřičí, že to teď neuslyším. Ale ona říkala, že to fakt bolí. Druhý den šla do nemocnice a tam jí řekli, že to má zlomené. Takže teď se dá říct, že je větší marod ona než já.“

Komu teď fandíte v boji o zelený dres, když o něj soupeří váš týmový kolega Sam Bennett s vaším kamarádem Peterem Saganem?

„Samozřejmě Samovi, je to super kluk a zaslouží si to. Je skromný, přeju mu to a doufám, že se to celému týmu povede.“

Bylo cílem týmu od začátku usilovat o zelený dres?

„Myslím, že tým do toho šel s tím, že se o to pokusí a uvidí se. Ale samozřejmě prioritou bylo a je vyhrát co nejvíc etap. Jednu už vyhrál Julian, teď Sam v úterý. Dvě vyhrané etapy už jsou skvělé.“

Kdo myslíte, že letos Tour vyhraje?

„Jumbo-Visma má teď opravdu převahu a vypadá to, že Roglič vyhraje, ale nechme se ještě překvapit, myslím, že to bude ještě dlouhé.“