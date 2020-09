Růžová, červená, žlutá! Ex-skokan dobývá dresy, ovládne Tour?

Primož Roglič se během dvou let oblékl do trikotů vedoucího závodníka na všech třech Grand Tour

VUELTA A ESPAÑA – LA ROJA

Rok: 2019

Počet dnů v červeném: 11

Kdy dres získal: 10. etapa

V jakém druhu etapy dres získal: individuální časovka

Konečné pořadí: 1. místo

O tři měsíce později vstupoval do španělské Grand Tour už úplně jiný závodník. „Na Giru jsem se mnohému naučil. A nejen já, ale i celý tým. Myslím, že jsme takovou špatnou zkušenost potřebovali. Zanalyzovali jsme si to, rozebrali chyby a poučili se z nich,“ vyprávěl rodák z Trbovlje. Strmější kratší kopce ve Španělsku mu měly víc svědčit než ty italské. A to se také při jeho první účasti na Vueltě ukázalo. Ovšem opět to bylo po klasickém scénáři. V 10. etapě byla na programu individuální časovka, po které se oblékl do červeného dresu. Pak už mu stačilo hlídat si největšího soupeře, domácího Alejandra Valverdeho, aby dojel v červeném dresu až do Madridu a stal se prvním slovinským cyklistou, který ovládl některý z podniků Grand Tour.