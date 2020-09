Saganova osma až za rok. Slovenský fenomén cílí na vítězství v Paříži

Když v posledních dnech Sam Bennett večer zavře v posteli oči, musí se mu stále zjevovat záda a zadní kolo Petera Sagana. Na nic jiného se totiž muž v zeleném, pro nějž není tato barva nyní jen symbolem domoviny, během druhé poloviny Tour de France nedívá. Mít pořád sedminásobného vítěze bodovací soutěže na dohled, aby náhodou neujel a nezískal víc bodů. To bylo jeho hlavním úkolem.

Pro Sagana, u nějž všichni počítali s tím, že zisk osmého zeleného dresu bude jako vždy spíš formalitou, musí být nesmírně frustrující, jak skvěle Ir svůj úkol plní. Kamkoliv se během etap pohnul, už měl za sebou zelený stín. A rozhodně nešlo o žádného z jeho kolegů, u nich je tato barva také na týmových dresech výrazná.

Výsledkem celého týmu Deceuninck-Quick Step, za který Bennett jezdí, je náskok devětadvacetiletého Ira o 55 bodů. V pátek se mu totiž povedlo získat na sprinterské prémii a v cíli o další tři body víc než Sagan.

„Snažil jsem se, jak jen to bylo možné, abych si dojel pro vítězství a tým pro to také udělal všechno. Když jsme zhruba 30 kilometrů před cílem šli do úniku, skupina se rozrostla na 12 lidí, kde myslím, že byly čtyři týmy, které tam měly po dvou lidech. Z toho důvodu pro mě samotného bylo nemožné pokrývat všechny útoky,“ popisoval Sagan na týmovém webu páteční souboj o zelený dres.

Dalo by se tak říci, že pokud se nestane nic zásadního, co by Bennetta úplně odstavilo ze závěrečné etapy do Paříže, je už o majiteli zeleného dresu z letošní Tour de France rozhodnuto. K dispozici je sice stále ještě maximální počet 70 bodů, ale pokud si bude hlídat Ir zadní kolo svého hlavního rivala tak jako doposud, nemá Sagan šanci. Na sprinterské prémii, která bude v neděli 40 kilometrů před cílem, bude k dispozici pro jejího vítěze 20 bodů. A pokud bude i zde stejný průběh jako dosud prakticky pokaždé, tedy že Bennett na prémii dospurtuje před Saganem, bude už tady definitivně rozhodnuto. Pak už bude závodníkovi belgické stáje stačit pouze projet cílem v Paříži.

I v případě, že bude na prémii rozhodnuto, nečekejte od Sagana složení zbraní. Před sebou bude mít totiž stále jednu obrovskou výzvu. „V pátek jsme do toho opravdu dali všechno a teď se budu snažit dát vše i do závěrečné etapy a vyhrát v Paříži,“ prozradil plán muž, který sice ve francouzské metropoli sedmkrát oblékl zelený dres, ale prestižní sprinterský dojezd ještě nikdy nevyhrál.

Situace, kdy se Bennett se Saganem vzájemně hlídali a ostatní tomu v podstatě jen přihlíželi, v pátek využil už podruhé Dán Søren Kragh Andersen a po etapě s pořadovým číslem 14 si dojel po skvěle provedeném útoku pro další vítězství na této Tour. „Křičel jsem tam po osazenstvu motorky, aby mi potvrdili minutový náskok a nemohl jsem tomu věřit. Dvě vítězství na jedné Tour je něco, o čem se mi nikdy nesnilo,“ radoval se závodník Sunwebu. V celkovém pořadí k žádné změně nedošlo.

Pořadí bodovací soutěže 1. Sam Bennett (Ir.) 319 bodů 2. Peter Sagan (Sloven.) 264 3. Matteo Trentin (It.) 250

Body v soutěži o zelený dres

Sprinterská prémie:

1. místo - 20

2. místo - 17

3. místo - 15

4. místo - 13

5. místo - 11

6.-15. vždy o bod méně

Cíl sprinterské etapy:

1. místo - 50

2. místo - 30

3. místo - 20

4.-9. vždy o dva body méně

10.-15. vždy o bod méně