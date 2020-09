Raboň o časovce: Roglič si to může prohrát jen sám. Co puntíky?

Třicet kilometrů časovkářský standard a posledních šest peklo. Tak by se dala shrnout sobotní etapa, ve které se může ještě míchat pořadím v top 10. Ale už nejspíš ne s prvním místem celkového pořadí, které už by mohl uhájit Primož Roglič. „Všechno hraje aktuálně do karet jemu. Je lepší časovkář, na Pogačara ve středu ještě něco navíc najel. Na Rogliče bude podle mě jediný tlak v tom, že v tuto chvíli si to může prohrát už jen on sám,“ myslí si František Raboň, bývalý český profesionál, který byl zdatným časovkářem.

Jak by se vám jako závodníkovi líbila sobotní časovka?

„Mně osobně by se moc nelíbila. Samozřejmě vždycky záleží, v jakém jste rozpoložení a na co se připravujete. Je potřeba nepodcenit její délku, což by závodníci snad neměli. Za normálních okolností by 36 kilometrů ve zvlněném terénu bylo nějakých 40 minut, ale tady s tím závěrečným kopcem se to výrazně prodlouží třeba až k hodině. Takže nesmí nechat nic náhodě a mít připravený i nějaký gel, protože to bude náročné.“

Co říkáte k samotnému profilu?

„Stále slyším, že jde o horskou časovku. Mně tohle jako horská časovka nepřipadá, protože je tam poměrně dost roviny.“

Řeší se i to, zda ji pojedou závodníci celou na časovkářském speciálu, nebo pod kopcem přesednou na silniční kolo…

„Ano, to bude určitě zajímavé sledovat. Ale myslím, že speciálně třeba Primož Roglič je časovkář a ten poslední kopec, aniž bych ho chtěl zlehčovat, pojede na časovkářském kole. Za těch 25 kilometrů jste schopní v té speciální časovkářské pozici najet tolik, že v kopci s nohami, které on a ještě Pogačar mají, už tolik neztratí.“

Takže myslíte, že v časovce Roglič jen definitivně potvrdí vlastnictví žlutého dresu?

„Myslím, že mu všechno aktuálně hraje do karet. Je podle mě lepší časovkář, ve středu navíc ještě trošičku na Tadeje Pogačara najel. Na Rogliče bude podle mě jediný tlak v tom, že v tuto chvíli si to může prohrát už jen on sám. U ostatních to už není v jejich silách.“

V závěrečných pěti kilometrech jsou hodně strmé pasáže, jsou tam úseky se sklonem 11, 13 a v úplném závěru i 20 procent. Je to pro časovkáře hodně velký problém to vyjet?

„Když to budu brát čistě na Rogliče a Pogačara, tak pro ně to těžké není. Když bychom se bavili o Tony Martinovi, nebo v minulosti Fabianu Cancellarovi či Bradley Wigginsovi, tak by to byl boj s čistými vrchaři, kolik najedou za prvních 30 kilometrů, jestli to pak budou schopní udržet a zda jim závěrečné rampy nebudou dělat nějaké velké problémy. Ale tady je to časovka a bavíme se o Rogličovi, ale i Lópezovi, Portovi. Tam jsme viděli, že i na Col de la Loze, kde i když byly hodně prudké pasáže, tak ta první pětka, sedmička se s tím vypořádala super. Samozřejmě nějaké ztráty tam byly, ale nic zásadního.“

Takže jim hraje do karet to, že jsou univerzálnějšími závodníky?

„V dnešní době, pokud se bavíte o závodníkovi na celkovou klasifikaci, musí být všestranný a musí pracovat i na časovce. Asi posledního mohykána, který časovku fakt neuměl, byl Marko Pantani. Od té doby se to měnilo.“

Mluvil jste o dalších závodnících z celkového pořadí. Může se podle vás měnit ještě něco u nich?

„Richie Porte jako výborný časovkář může něco najet, Miguel Ángel López může zase něco málo ztratit. Bude zajímavé sledovat takové ty minisouboje ostatních v první desítce, nejen Rogliče a Pogačara.“

Rozdíl mezi Lópezem a Portem je zhruba 1:40 minuty. Dá se to ještě v takovéto časovce najet?

„Možné je všechno, viděli jsme kolikrát, že vrchaři se v časovce zhroutili. Tam to hrozně záleží už i na týmové taktice, co vám říká sportovní ředitel. Jde o to, aby spíš povzbuzoval, než aby vám po 18 kilometrech roviny nahlásil, že na Porta ztrácíte minutu, to si dovedu představit, že může s psychikou zamávat. Mezičasy jsou na 14. a 30. kilometru. V kopci je López silnější, bude se snažit najet do kopce a tam zabrat, asi ví, že něco na Porta ztratí, ale minuta čtyřicet je dost.“

Může přijít nějaké překvapení?

„Jestli je tam ještě něco otevřené, je to boj o puntíkovaný dres. Tam se budou body udělovat za nejlepší čas od 30. kilometru nahoru. Takže pro mě bude hrozně zajímavé, jak k časovce přistoupí Pogačar a Carapaz. Ekvádorec podle mě pojede prvních 30 kilometrů „lážo plážo“ a pak nastoupí v kopci, protože mu půjde už jen o puntíkatý dres. Tak uvidíme, co Pogačar, který ztrácí jen dva body.“

A co vítěz etapy?

„Přemýšlím, kdo by mohl být favoritem. Těžko tady totiž říct, jestli je to spíš pro časovkáře nebo vrchaře. Samozřejmě Roglič bude velkým adeptem, protože je výborný časovkář i vrchař. Ale už je určitě unavený, tři dny musel odolávat atakům. Ale typově třeba Lennard Kämna nebo Marc Hirschi, těm to taky hraje do karet. Wout van Aert, jestli tady jezdí do pěti deseti v kopcích, vyhrává spurty, tak může vyhrát i tuhle časovku… Za mě je to nejlepší závodník letošní Tour. Ano, pro Primože Rogliče to bude první vyhraná Tour, ale tak nějak se to očekávalo. Ale taková ta kometa je pro mě Van Aert. Já už ani nevím, jak bych mu měl říkat, on je mladý, přehazuje si disciplíny (cyklokros a silniční cyklistiku) a teď si ještě v rámci silnice pohrává s dvacetikilometrovými kopci i sprintery. To je neuvěřitelné.“