Recept na zelený dres: Vyhrát etapy. Sagan chce osmý triumf, co soupeři?

Slovenský Tourminátor je jedním z nejzkušenějších mužů v pelotonu. Do zeleného dresu se v Paříži oblékl už sedmkrát, což je rekord bodovací soutěže na Staré dámě, on chce ale ještě víc. Jedním z důvodů, proč se mu v pořadí osmý trikot nepovedlo získat už loni, bylo také to, že neovládl žádnou etapu.

V předchozích ročnících tento belgický univerzál střídající silnici s cyklokrosem ukázal, že je všestranný také na etapových závodech, kdy hlavně loni zvládal ovládnout dva sprinty, následně byl ale také velkým pomocníkem Primože Rogliče v horách. Letos by měl mít podobnou roli v týmu s tím, že by mohl dostat ještě víc volnosti.

Jak se rozdělují body

Cíl: v etapách, které jsou označené jako rovinaté nebo mírně kopcovité se uděluje vítězi 50 bodů do sprinterské soutěže. Rozdíly v bodech jsou pak výrazné. Za 2. místo je jich už jen 30, třetí bere 20. Body se udělují až do 15. příčky, a to následovně. 18, 16, 14, 12, 10. Od 9. do 15. místa je to od 8 do 2 bodů.

Sprinterská prémie: v itineráři jsou označené písmenem S na zeleném pozadí. Body bere patnáctka závodníků. První na prémii získává 20 bodů, další pak 17, 15, 13, od pátého do 15. místa je to 11-1 bod.