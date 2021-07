Roglič odstupuje z Tour. Po pondělním pádu má naraženou kostrč

„Už to prostě nemá cenu. Zkusil jsem to, ale bolesti jsou zkrátka příliš velké,“ uvedl jednatřicetiletý kapitán stáje Jumbo-Visma v prohlášení. „Je načase, abych se dal do pořádku a soustředil se na nové cíle. Jsem hrozně zklamaný, ale musím to akceptovat,“ dodal vítěz loňské i předloňské Vuelty.

V sobotní etapě, v níž se peloton poprvé dostal do větších kopců, nabral trápící se Roglič na vítěze Dylana Teunse a nového lídra Tadeje Pogačara ztrátu zhruba 35 minut. Přišel tak o šanci bojovat o celkové vítězství.

Roglič, jenž vloni ztratil žlutý dres až v závěrečné časovce, platil i letos za jednoho z hlavních favoritů. V pondělní třetí etapě ale při jednom z řady pádů v pelotonu skončil tvrdě na zemi a utrpěl pohmožděniny a odřeniny především na levé straně těla. Zatím není jasné, zda bude startovat na olympijských hrách, jak plánoval.