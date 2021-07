Nechytatelný Pogačar! V kopcích pláchl a má žlutý dres, slavil Teuns

Lékař Gilbert Versier je vysloužilý vterán, který byl zvyklý operovat v první válečné linii, co zažil v první etapě letošní Tour de France to nepamatuje... • Koláž BLESKsport

Tadej Pogačar má letos formu jako hrom. O tom nikdo nepochyboval už po středeční časovce, kterou ovládl. On se ale rozhodl ukázat svou sílu i v prvních horách. A stálo to za to. Loňský vítěz se v předposledním stoupání opřel do pedálů a všem z hlavní skupiny kromě Richarda Carapaze upláchl. Ekvádorce se pak zbavil během chvíle, v neskutečném tempu se prohnal postupně kolem všech členů úniku. Jen na etapové prvenství to nestačilo. Ale co, má žlutý dres.