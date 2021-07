Tour ONLINE: Sagan skončil! Praštil se do bolavého kolene, dál to nešlo

Na letošní Tour de France mu štěstí ani trochu nepřálo. Ve třetí etapě smetl Petera Sagana při svém pádu Caleb Ewan. Od té doby bojovala slovenská cyklistická superstar s bolestmi kolene. Náročné hory přečkal, ale před čtvrteční rovinatou etapou oznámil, že bolesti jsou příliš velké, aby pokračoval.

Před novináře před 12. etapou nastoupil v týmovém oblečení, ale ne v dresu. A oznámil, že jeho putování Francií letos končí. Důvodem jsou bolesti kolene, které mají svůj původ v pádu ve třetí etapě. Tam ho při svém pádu sestřelil v cílové rovince Caleb Ewan. Australan odstoupil hned, Sagan se snažil bojovat s bolestí. Při pádu si totiž koleno poranil o převodník.

V dalších dnech to vypadalo, že se jeho stav zlepšuje, přejel i náročné alpské zkoušky.

„Není to vůbec příjemné opouštět Tour,“ začal Sagan svůj projev, zatímco jeho týmový parťáci mířili na start. „Vypadalo to, že se zranění zlepšuje, ale v úterním sprintu jsem se kolenem praštil do řídítek a koleno opět nateklo. Nemůžu pořádně ohnout nohu,“ přiblížil majitel sedmi zelených dresů pro vítěze bodovací soutěže na Tour de France.

Nyní nechá nohu odpočinout a poté se začne připravovat na olympijské hry.