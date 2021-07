Boj o puntíky na Tour. Na Poelse už doráží Pogačar, přijde útok Woodse?

Největší napětí na letošní Tour de France? V boji o puntíkatý dres • FOTO: Koláž iSport.cz Už v prvním týdnu si vytvořil Tadej Pogačar v bojích o žlutý dres takový náskok, že od té doby se rozhořel souboj jen o druhé a třetí místo, tedy pódium v Paříži před Vítězným obloukem. Soutěž o bílý dres je stejná písnička, ten vlastní dvaadvacetiletý Slovinec od samého začátku, i když ho celou dobu vozí Jonas Vingegaard. Bodovací soutěž vypadala zprvu zajímavěji, i nyní se soupeři snaží z Marka Cavendishe zelený trikot servat, ale s největší pravděpodobností, když ustojí čtvrteční poslední horskou zkoušku, jej uhájí. To klasifikace o nejlepšího vrchaře, tedy o puntíkatý dres, je mnohem zajímavější a rozhodne se asi až díky dvěma kopcům mimořádné kategorie v 18. etapě. V té bude k dispozici 62 bodů. Kdo jsou nejžhavější kandidáti?

WOUTER POELS (Nizozemsko) Pořadí ve vrchařské soutěži: 1. místo

Body: 78

Tým: Bahrain-Victorious

Věk: 33 let

Výška/váha: 183 cm/66 kg

Nejlepší umístění mezi vrchaři: 6. místo (Vuelta a España 2019) Zní to trochu zvláštně, ale vrchařské soutěži na Tour de France momentálně vládne závodník z placatého Nizozemska. V dresu s puntíky pojede ve čtvrtek čtvrtý den, který poprvé získal po 8. etapě, ovšem hned ho z něj vysvlékl Nairo Quintana. Poels si trikot vzal zpět po výkonu v etapě vedoucí do Andorry, po Michaelu Woodsovi. Náskok však drží jen malý vzhledem k porci bodů, co se budou ve čtvrtek rozdávat.

TADEJ POGAČAR (Slovinsko) Pořadí ve vrchařské soutěži: 2. místo

Body: 67

Tým: UAE Team Emirates

Věk: 22 let

Výška/váha: 176 cm/66 kg

Nejlepší umístění mezi vrchaři: 1. místo (Tour de France 2020) O tento dres mu primárně nešlo vloni, ani letos. Ale když pak vyhráváte horské dojezdy, kde jsou body do vrchařské soutěže dvojnásobné, sbírá se to zdánlivě snadno. Díky středeční výhře za 40 bodů, protože šlo o mimořádnou kategorii, poskočil ze sedmého místa hned na druhé. Další může přidat i ve čtvrtek. Může se tak opakovat situace z loňska, kdy na pódiu v Paříži stál jen on a vítěz bodovací soutěže. Zbylé dresy oblékli pořadatelé figurínám.

NAIRO QUINTANA (Kolumbie) Pořadí ve vrchařské soutěži: 3. místo

Body: 66

Tým: Arkéa-Samsic

Věk: 31 let

Výška/váha: 167 cm/59 kg

Nejlepší umístění mezi vrchaři: 1. místo (Tour de France 2013) Je excelentním závodníkem na celková pořadí a hlavně vrchařem, od dob, kdy útočil na podnicích Grand Tour na pódium, už ale nějaká voda uplynula. Po přestupu do druhodivizního týmu navíc nemá takovou podporu, jakou míval v Movistaru. A tak se letos snaží bojovat alespoň o puntíky. Je však znát, že výkonnost u něj už není jako dřív. Zatímco v roce 2018 dojezd na Col du Portet ovládl, ve středu dojel až 32.

MICHAEL WOODS (Kanada) Pořadí ve vrchařské soutěži: 4. místo

Body: 66

Tým: Israel Start-Up Nation

Věk: 34 let

Výška/váha: 175 cm/64 kg

Nejlepší umístění mezi vrchaři: 8. místo (Vuelta a España 2020) Sportovní ředitel René Andrle o něm před Tour de France prohlásil, že je to momentálně jeden z nejlepších vrchařů. Předchozí výsledky mohly tato slova potvrzovat, třeba na Kolem Švýcarska horskou klasifikaci opanoval. Ale na Staré dámě až takovou formu neukazuje. Jeden den sice bílý dres s červenými puntíky vezl, ovšem hned o něj zase přišel. Ve středu mohl pošetřit nějaké síly a třeba ještě přijde jeho útok.