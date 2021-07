Odpověď na razii policie. Urazilo nás to, řekl Mohorič. V cíli zaujal gestem

Po předchozích nepříjemnostech si nemohl v pátek snad letošní Tour de France užívat víc. Svou druhou výhru jasně prokázal, že je specialistou na super dlouhé etapy. Ta první, kterou ovládl, totiž měřila téměř 250 kilometrů, páteční pak byla dlouhá 207 km. A ještě mu zbyly síly na to, aby v cíli velmi obšírně popsal dění od jejího začátku až do konce.

„Je to neuvěřitelné, jen jsem se snažil předvést to nejlepší. Chtěl jsem být v úniku, to se i přes drobné komplikace povedlo. Snažil jsem se to tam trochu zorganizovat, abychom jeli pořád hodně rychle. Pak se to ale změnilo a dojel nás další útok. V tom jsem ale neměl žádné týmové kolegy, takže mi nezbylo nic jiného, než bojovat sám,“ vyprávěl v dlouhém monologu slovinský univerzál.

Peloton už poté hodně zvolnil a bylo jasné, že o vítězství se popere dvacítka závodníků vepředu. A ta do toho už pak šla dost zostra. „Několikrát jsem tam byl na limitu, hlavně když útočil Nils Politt. Ale když jsem se do skupiny vrátil, řekl jsem si, že tohle je ta chvíle, že zkusím soupeře překvapit. A když to nedotáhnu, a složím se tam do příkopu, nebudu mít aspoň žádné výčitky, protože jsem tam nechal všechno. Byl jsem hrozně unavený, bylo horko, ale pořád jsem se snažil držet tempo a naštěstí se mi podařilo zlomit odpor,“ radoval se Mohorič.

Hlavně ale popsal své pocity z policejní razie, která je nemile překvapila ve středu večer v hotelu v Pau. „V posledních kilometrech se mi honilo hlavou právě to. Nebylo to vůbec příjemné, chovali se k nám jako ke kriminálníkům. My ale nemáme co skrývat a také nic nenašli. Na jednu stranu je dobře, že to takto hlídají, ale trochu nás to urazilo. Není hezké, když vám pokoj prohledává policie, prochází vám telefon, fotky rodiny, zprávy.“

Mohorič svým pátečním prvenstvím připsal na slovinské konto už pátou výhru na letošní francouzské Grand Tour, navíc třetí v řadě po dvou Tadeje Pogačara v horských etapách. A nemusí být všemu konec. V sobotu je na programu časovka, a v těch také muž ve žlutém vyniká. Obhájce loňského prvenství slavil už v té první, tato je navíc profilově podobná. Na vítězství v ní si ale brousí zuby také Wout van Aert. „Je teď mým hlavním cílem, takže na ni trochu pošetřím síly,“ prozradil Eurosportu ještě, než v pátek vyrazil na trať.

Pogačara, který vede před Jonasem Vingegaardem o 5:45 minuty, už by nikdo ohrozit neměl. Ale právě mladý Dán se bude snažit v disciplíně, ve které je silnější, získat ještě nějaký čas na třetího Richarda Carapaze, který na druhou příčku ztrácí šest sekund. Zabojovat o vylepšení pátého místa bude chtít také Wilco Kelderman. Ten potřebuje smazat manko 32 sekund na Bena O´Connora. I v časovce tak bude co sledovat.